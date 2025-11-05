快訊

太好拍！《愛麗絲拯救仙境》互動光影展台北登場 5米高無縫投影牆超震撼

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
展覽耗資3,000萬打造全台首座5米高魔幻沉浸空間。記者黃筱晴／攝影
展覽耗資3,000萬打造全台首座5米高魔幻沉浸空間。記者黃筱晴／攝影

科技光影互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》將於11月8日在台北微風廣場夢幻登場，主辦單位詠威互動科技耗資3,000萬打造全台首座5米高魔幻沉浸空間，結合光影投影、AI互動、香氛與觸覺體驗，邀觀眾走入真實夢境，讓虛幻成真。

《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅》由詠威互動科技與馬來西亞FrameMotion Studio聯手製作，是繼榮獲2025 MUSE Creative Awards雙金獎《野柳石光・夜訪女王》後再度推出的全新作品，以全新原創IP「勇敢愛麗絲」為主角，象徵夢想、勇氣與環保意識的覺醒，也展現台灣AI沉浸內容產業的國際實力。

展覽橫跨微風廣場8、9樓，規劃12大主題區域，包括「夢境入口」、「命運之門」、「泡泡之境」、「白兔之家」、「紅心宮殿」與「垃圾龍之戰」等。其中最受矚目的角色「垃圾龍」象徵過度文明下的環境代價，觀眾可透過AI互動清除垃圾、重現龍身光芒，寓教於樂。展覽空間融合光影科技與清透花果香、紫羅蘭粉香及溫潤木質香3款香氛主調，營造出彷如夢境的五感體驗。

詠威互動科技執行長郭品辰表示：「為打造台灣首場國際級沉浸展，我們投入重金重新設計5米高巨型空間，讓觀眾以眼、耳、鼻、觸覺全面感受仙境魔法。」展覽結束後將巡展全台，並進軍日本等海外市場。營運長韓莉珊指出：「此次展覽整合Epson高流明投影技術與P.Seven香氛設計，與國際展覽規格接軌，展現屬於台灣的沉浸式創作能量。」

馬來西亞FrameMotion Studio執行長Jeand也特別來台分享，創意、藝術與科技的融合是未來趨勢，此次展覽以「愛麗絲拯救地球」為核心，將永續精神從台灣出發，推向世界。

活動大使郭源元則以「勇敢愛麗絲」形象亮相，她笑說：「這次不用戴AI眼鏡，只要走進展場，就能被光影、聲音與香氣包圍，真的是前所未有的五感震撼！」她也分享平日實踐環保的習慣，對「垃圾龍」設計特別有感。

展覽期間購票入場並於指定位置打卡，還可參加抽獎，有機會獲得AirAsia「台北－吉隆坡」單人來回機票乙張。《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》自11月8日至2026年1月25日於微風廣場登場，邀觀眾踏入仙境，展開一場夢與永續並行的奇幻旅程。

展覽規劃12大主題區域，提供沉浸聲光體驗、創意拍照、以及不同互動關卡。記者黃筱晴／攝影
展覽規劃12大主題區域，提供沉浸聲光體驗、創意拍照、以及不同互動關卡。記者黃筱晴／攝影
展覽規劃12大主題區域，提供沉浸聲光體驗、創意拍照、以及不同互動關卡。記者黃筱晴／攝影
展覽規劃12大主題區域，提供沉浸聲光體驗、創意拍照、以及不同互動關卡。記者黃筱晴／攝影
以全新原創IP「勇敢愛麗絲」為主角，打造一系列周邊商品。記者黃筱晴／攝影
以全新原創IP「勇敢愛麗絲」為主角，打造一系列周邊商品。記者黃筱晴／攝影
展覽規劃12大主題區域，提供沉浸聲光體驗、創意拍照、以及不同互動關卡。記者黃筱晴／攝影
展覽規劃12大主題區域，提供沉浸聲光體驗、創意拍照、以及不同互動關卡。記者黃筱晴／攝影
展覽規劃12大主題區域，提供沉浸聲光體驗、創意拍照、以及不同互動關卡。記者黃筱晴／攝影
展覽規劃12大主題區域，提供沉浸聲光體驗、創意拍照、以及不同互動關卡。記者黃筱晴／攝影
重新詮釋經典故事，以全新原創IP「勇敢愛麗絲」為主角，象徵夢想、勇氣與環保意識的覺醒。記者黃筱晴／攝影
重新詮釋經典故事，以全新原創IP「勇敢愛麗絲」為主角，象徵夢想、勇氣與環保意識的覺醒。記者黃筱晴／攝影
《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》自11月8日至2026年1月25日於微風廣場登場。記者黃筱晴／攝影
《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》自11月8日至2026年1月25日於微風廣場登場。記者黃筱晴／攝影
展覽規劃12大主題區域，提供沉浸聲光體驗、創意拍照、以及不同互動關卡。記者黃筱晴／攝影
展覽規劃12大主題區域，提供沉浸聲光體驗、創意拍照、以及不同互動關卡。記者黃筱晴／攝影
展覽規劃12大主題區域，提供沉浸聲光體驗、創意拍照、以及不同互動關卡。記者黃筱晴／攝影
展覽規劃12大主題區域，提供沉浸聲光體驗、創意拍照、以及不同互動關卡。記者黃筱晴／攝影
展覽規劃12大主題區域，提供沉浸聲光體驗、創意拍照、以及不同互動關卡。記者黃筱晴／攝影
展覽規劃12大主題區域，提供沉浸聲光體驗、創意拍照、以及不同互動關卡。記者黃筱晴／攝影

