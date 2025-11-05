普發1萬放大術！桃園「消費滿百」天天抽1萬 壓軸最大獎將抽百萬

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
響應中央普發1萬，桃園市長張善政宣布推出「桃園百倍奉還」消費抽獎活動，天天抽1萬，壓軸最大獎抽100萬元。記者朱冠諭／攝影
中央普發現金1萬元今早8點起開放登記，桃園市長張善政下午在市政會議宣布推出「桃園百倍奉還」消費抽獎活動，不僅天天抽1萬，壓軸最大獎還將抽出100萬元，盼帶動全市商圈、觀光工廠與在地店家的買氣，讓普發1萬在桃園花得更有價值，也讓市民消費更有感。

經發局長張誠表示，為響應中央普發1萬元政策，桃園市特別推出「普金1萬 桃園百倍奉還」抽獎活動，活動期間從11月12日開始，一直到12月31日結束，發票登錄時間則從11月13日開始至2026年1月7日。

張誠說，活動期間在桃園商家消費滿100元即可獲得一次抽獎序號，每張發票最多可獲得600組序號，單筆消費滿6萬元就能取得最高600個抽獎序號，獎項包括「天天抽」每天抽現金1萬元1名，共50次；「周周抽」每周抽現金5萬元1名，共8次；「月月抽」現金10萬元1名，共2次；「壓軸抽」現金100萬元1名。

經發局表示，為確保公平性，避免少數民眾連續獲獎，每人在各類獎項中僅能獲獎一次，例如獲得天天抽獎項後，就不能再重複領取同類獎項，但可以繼續再抽周周抽、月月抽等；參與活動的消費地點限定在桃園市合法設立登記的商家，須能開立發票且稅籍登記在桃園市，希望將普發1萬的消費效益留在桃園，嘉惠在地商家。

經發局表示，後續將結合在地商家、觀光工廠及商圈推出特別獎項，市府還將與樂天桃猿合作推出秘密大禮，希望民眾領取普發現金後，能優先選擇在桃園消費，既支持在地商家發展，也讓消費者有機會獲得現金回饋，創造雙贏局面；發票登錄官網和詳細活動內容下周公布。

響應中央普發1萬，桃園市長張善政宣布推出「桃園百倍奉還」消費抽獎活動，天天抽1萬，壓軸最大獎抽100萬元。記者朱冠諭／攝影
