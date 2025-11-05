「全家」雙11優惠火力全開！「比比昂日貨」推虎牌IH電子鍋43折、「全家行動購」買1送1限時快閃

雙11購物狂潮來襲，全家便利商店串聯「比比昂」、「買跨買（跨境直購）」、「全家行動購」3大電商平台，推出雙11年終大促。據統計，台灣進口小型包裹數量呈現爆炸性上升，近10年來成長269.5%，去年進口包裹總金額超過650億元，顯見跨境電商已是消費者不可或缺的網購平台。「全家」持續與日本跨境電商比比昂深度合作，去年6月進駐「全家」會員APP的「比比昂日貨」，截至今年9月已吸引逾280萬人次使用，為迎接雙11，「比比昂日貨」整個11月都享有爆品1元、指定商品新客0元購的超殺優惠。11月登陸「全家」會員APP首頁的跨境平台「買跨買（跨境直購）」，則主打居家用品、風格雜物、療癒小物，上架超過百萬件的多元境外夯品，歡慶新平台開張，雙11當天全站0元免運，即日起至11月13日還享有全站滿499元免運補貼。

「全家」早在2023年即攜手日本跨境電商比比昂，陸續推出便利商店取貨、二手精品代購、「全家」會員APP直通「比比昂日貨」專區一系列網購服務。去年6月進駐「全家」會員APP的「比比昂日貨」專區，上線一年即吸引逾280萬人次使用；今年8月再升級，將以「日系商品最齊全、取貨最方便、價格最優惠」3大優勢，搶攻消費者荷包。雙11活動期間，人氣爆品週週下殺1元起，新會員再享指定商品0元優惠，11月8日至11月12日期間選擇「全家」取件，滿499元即享1公斤免運（活動期間內不限次數）。推薦「虎牌IH電子鍋」下殺43折，原價4,800元、特價2,099元；台灣買不到的沙龍級美髮「Refa輕型離子夾」 3,349元即可入手。

看準消費者喜愛網購比價找好康，「買跨買（跨境直購）」鎖定精打細算的小資族，導入跨境平台服務，精選破百萬熱銷生活選品，包括小家電、輕家居、療癒小物等都可在「全家」會員APP的「買跨買」跨境直購買到。歡慶新平台開站，雙11當天全站不限金額皆享「全家」取件0元免運，11月13日前選購宅家運動、貓奴狗奴、家點靈感、野餐市集、居家收納等五大主題商品，提供消費滿1,000元折200元折扣碼優惠，再享全站滿499元包稅免運補貼。還有好康再加碼，11月18日至11月28黑色星期五檔期，每日前50位會員結帳享消費滿2,000元立折1,000元折扣碼優惠。

「全家行動購」11月11日凌晨00:00～01:59、上午10:00～11:59、下午15:00～16:59三時段開放滿百折50的「整點早鳥5折券」；晚間時段18:00～23:59輸入優惠碼「FM90」或「FM85」，消費滿688元享9折、滿1,688元再享85折，最高可折抵1,688元。除了雙11當天，整個11月再祭出三波超殺回饋，暖身第一波即日起至11月10日天天進站簽到領優惠，再發送200元折價券；單日限定第二波，11月12日單日限定「返場日」消費滿1,111元折150元；返場第三波11月12日至11月25日「返場購」滿1,299元享好禮三選一。

活動期間「全家行動購」推出1,111元均一價專區，熱門商品最低下殺62折起，11月11日前天天都有買1送1限時快閃，像是「鮮芋仙嫩仙草凍飲」2箱720元，換算每瓶只要15元；「NINE WEST直條28吋前開式旅行箱」11月11日當天夜殺原價6,980元、輸碼特價5,933元，再送20吋登機箱。

小資族最愛的「隨買跨店取」同步也推出好康，即日起至11月25日消費滿111元即可獲得抽獎券1張，有機會抽到最大獎111杯大杯經典拿鐵。

此外，「全家Fun心取」同步推出取件優惠，11月9日至11月22日「全家」會員取件送「取貨神券」，會員凡於全台任一店舖完成網購包裹取件，即可獲得FamiCollection超柔抽取式衛生紙110抽（包）9元或Fami!ce霜淇淋買1送1、Let’s Café小杯熱經典拿鐵19元好禮三選一兌換券1張，數量有限，送完為止。「全家」會員APP的「FamiNow」也祭出外送到家免運費的雙11好康，即日起至11月11日店內消費滿149元，即享專人配送到宅的尊榮服務，已付費的0元包裹不限溫層，同享店到宅免運費。