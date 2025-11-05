快訊

必勝客「比薩11元」、bb.q「炸雞餐現省586」 漢堡王餐點享44折起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
bb.q「bb.q 去骨雙拼餐 」可享平日加1元多1件。圖／圖／全家餐飲提供
bb.q「bb.q 去骨雙拼餐 」可享平日加1元多1件。圖／圖／全家餐飲提供

隨著雙11與普發萬元的多重加持，多間餐飲推出優惠活動。「漢堡王」推出多種優惠，最高現享44折。全家餐飲旗下的「大戶屋」、「IKIGAI燒肉」及「bb.q CHICKEN」亦有「加1元多1件」等不同優惠。

「漢堡王」自11月7日至11月20日期間，推出為期14天的「好事成雙加碼優惠券」，活動期間，「西部小華堡」可享買1送1，每組109元；「地瓜薯」原價79元，除可先享優惠價69元，再享買1送1，現享44折。除此之外，「雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡」，原價328元，特價199元；「火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡」，原價213元，特價111元。

全家國際餐飲集團推出「全民好食券」優惠活動，自11月10日至12月11日期間，針對「大戶屋」、「IKIGAI燒肉」及「bb.q CHICKEN」推出多重優惠。「大戶屋」於活動期間的週一至週四，點定食或蓋飯，即可享紅茶、檸檬紅茶換購優惠價10元：炸雞塊、野菜燴黑醋享7折優惠；抹茶冰淇淋、養生紅豆湯圓(熱)、錫蘭奶茶等甜品與飲料，皆享5折價。

活動期間至「IKIGAI燒肉」點購套餐，即贈特調飲料與香柚雪露（原價80元）。另外包括美國PR嫩肩50g、牛胸腹100g或香烤肥腸，均可享「加1元多1件」。活菌豚肋條、蒜香雞胸或田園三拼，原價110～120元，均享換購價80元。即日起至11月30日，凡至bb.q CHICKEN店鋪內用、外帶出示優惠券圖示，即可享「+1元多1件」、「買就送」、「69折起超值加點」等多重優惠。例如平日購買「去骨炸雞雙拼餐」，加1元即可多一份，現省586元。

必勝客肯德基「PK雙饗卡APP」於11月7、11、14日上午10:00，推出限量優惠券。包括必勝客「指定口味6吋鬆厚個人比薩」、肯德基「原味蛋撻」均享優惠價11元；必勝客「9吋鬆厚比薩」、肯德基「青花椒咔啦雞腿堡XL餐」與「青花椒香麻脆雞XL餐」均為111元，最高現省319元。「一公尺派對盒」原價2,199元，限定價1,311元；「8塊雞派對分享餐」2套原價1,722元，隨饗券限定價1,111元。其他還有app優惠券、闖關抽iPhone 17等不同活動。

11月17日前，必勝客推出多種優惠方案，「雞軟骨」、「玉米濃湯」可享買1送1優惠，最低49元起。個人餐推出「比薩激省餐111元」、「激省麵飯豪爽餐199元」、「五重起司蒜香雞／韓式醬烤雪花牛義式手工薄比薩」2選1＋飲料149元。其他另有「13吋大比薩199元」與多種套餐方案，滿足聚餐同樂的時光。

必勝客「四小福＋日式照燒雞」、「四小福＋熱帶鳳梨海鮮總匯」大比薩外帶享199元優惠價。圖／必勝客提供
必勝客「四小福＋日式照燒雞」、「四小福＋熱帶鳳梨海鮮總匯」大比薩外帶享199元優惠價。圖／必勝客提供
漢堡王「雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡」，原價328元，特價199元。圖／漢堡王提供
漢堡王「雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡」，原價328元，特價199元。圖／漢堡王提供
漢堡王限時推出「好事成雙加碼優惠券」。圖／漢堡王提供
漢堡王限時推出「好事成雙加碼優惠券」。圖／漢堡王提供
「大戶屋」及「IKIGAI燒肉」推出多重優惠。圖／全家餐飲提供
「大戶屋」及「IKIGAI燒肉」推出多重優惠。圖／全家餐飲提供

