雙11網購節全民瘋買 7-ELEVEN投入千萬預算支援海內外電商平台

雙11網購節買氣持續升溫！統一超（2912）7-ELEVEN觀察10月下旬門市海內外包裹寄取件需求明顯增長，即日起加碼投入上千萬行銷資源，透過全台7,200家門市、國際交貨便、OPENPOINT APP取件集點、跨境店取、安心取等，助雙11網購業績衝刺，更整合智慧物流與便利寄取件網絡，並持續擴大海內外合作品牌、電商平台，打造「隨時寄、隨地取、全球通」的新零售生活服務平台。

為滿足在台賣家經營海外電商寄件需求，7-ELEVEN自2014年起為跨境電商與國際賣家打造一站式寄件解決方案，領先同業推出「國際交貨便」，方便賣家可24小時就近全台7,200家門市寄件，將包裹、貨物送往中國大陸、日本、美國、澳大利亞、加拿大、香港、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓等11大國家，Amazon、eBay、Yahoo! JAPAN、日本樂天市場等在台賣家皆可使用，寄件量超過30件的專業賣家還可預約享有專人到府收件服務，服務便利又貼心，今年國際交貨便使用人次已翻倍成長。

為提供消費更快速、便利、多元的海內外網購選擇，7-ELEVEN跨境店取合作平台11月7日起獨家新增日本人氣的札幌藥妝，另還有大國藥妝、SUGI、Mercari、蝦皮跨境等跨境電商，皆可串接7-ELEVEN店取服務，從下單到取貨貨態全程透明化，讓消費者可隨時隨地追蹤掌握包裹配送進度，網購更安心。

同慶雙11網購節，即日起至12月23日止海內外網購選7-ELEVEN取件可參加OPENPOINT APP小七集點卡推出的「安心取與帳單繳費集點GO」活動，集滿點數可抽最新iPhone17 pro max、鎮金店金元寶等豐富獎項，提供最安心、便利、超值的跨海內外網購包裹店取體驗。

為各大網購平台增添雙11買氣，7-ELEVEN即日起為不同電商客製化推出到包裹店取送獨家好禮活動，贈禮清單精選CITY CAFE美式、CITY TEA琥珀小葉紅茶、CITY TEA梔子花青茶、御料小館X世界的山將夢幻雞翅等熱銷單品，獨家合作平台包含蝦皮購物、蝦皮跨境、momo、PChome、旋轉拍賣、賣貨便等人氣電商平台，只要符合平台活動資格、到7-ELEVEN完成取件服務，就能搶限量咖啡、茶飲與美食，網購小資族絕對要搶一波。