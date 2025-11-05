7-ELEVEN雙11全力支援海內外電商平台 「獨家寄取件優惠」懶人包曝光

雙11網購節買氣持續升溫，7-ELEVEN觀察10月下旬門市海內外包裹寄取件需求明顯增長，即日起加碼投入上千萬行銷資源，透過全台7,200家門市、國際交貨便、OPENPOINT APP取件集點、跨境店取、安心取等，助雙11網購盛典業績衝刺，更整合智慧物流與便利寄取件網絡，並持續擴大海內外合作品牌、電商平台，打造「隨時寄、隨地取、全球通」的新零售生活服務平台。

為滿足在台賣家經營海外電商寄件需求，7-ELEVEN自2014年起為跨境電商與國際賣家打造一站式寄件解決方案，領先同業推出「國際交貨便」，方便賣家可24小時就近全台7,200家門市寄件，將包裹、貨物送往中國大陸、日本、美國、澳大利亞、加拿大、香港、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓等11大國家，Amazon、eBay、Yahoo! JAPAN、日本樂天市場等在台賣家皆可使用，寄件量超過30件的專業賣家還可預約享有專人到府收件服務，今年國際交貨便使用人次已翻倍成長。因應全球雙11網購盛典，7-ELEVEN國際交貨便自11月12日至11月25日連續14天推出寄件送11元7-ELEVEN購物金，每寄1件送1組11元購物金，寄越多、賺越多。

為提供消費更快速、便利、多元的海內外網購選擇，7-ELEVEN跨境店取合作平台11月7日起獨家新增日本人氣的札幌藥妝，另還有大國藥妝、SUGI、Mercari、蝦皮跨境等跨境電商，皆可串接7-ELEVEN店取服務，從下單到取貨貨態全程透明化，讓消費者可隨時隨地追蹤掌握包裹配送進度。同慶雙11網購節，即日起至12月23日海內外網購選7-ELEVEN取件可參加OPENPOINT APP小七集點卡推出的「安心取與帳單繳費集點GO」活動，集滿點數可抽最新iPhone17 Pro Max、鎮金店金元寶等豐富獎項。

為各大網購平台增添雙11買氣，7-ELEVEN即日起為不同電商客製化推出到包裹店取送獨家好禮活動，贈禮清單精選CITY CAFE美式咖啡、CITY TEA琥珀小葉紅茶、 CITY TEA梔子花青茶、御料小館×世界的山將夢幻雞翅等熱銷單品，獨家合作平台包含蝦皮購物、蝦皮跨境、momo購物網、PChome、旋轉拍賣、賣貨便等人氣電商平台，只要符合平台活動資格、到7-ELEVEN完成取件服務，就能搶限量咖啡、茶飲與美食，網購小資族別錯過。

●7-ELEVEN雙11購物節獨家海內外寄取件活動懶人包

一、寄件活動：

7-ELEVEN國際交貨便自11月12日至11月25日推出寄件至中國大陸、日本、美國、澳大利亞、加拿大、香港、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓等11大國家，每件送11元7-ELEVEN購物金，限量2,000筆。

二、取件活動：

1.OPENPOINT APP小七集點卡「安心取與帳單繳費集點GO 」活動：

即日起至12月23日推出「安心取與帳單繳費集點GO」活動，海內外電商下單選7-ELEVEN取件，結帳時開啟OPENPOINT APP出示uniopen會員條碼或報會員電話領取包裹，或是繳帳單（活動類別不含票務、儲值、國稅、買家未取退回，賣家取回的包裹），完成一筆取件或繳費皆可贈1點、當次繳費含地價稅每筆再加贈4點。

•蒐集滿5點就能兌換抽獎乙次，有機會抽到Switch2 NS2瑪利歐賽車世界同捆組合、iPhone 17 Pro Max 2TB、鎮金店財聚純金元寶。

•蒐集滿10點兌換御料小館香辣炸雞球、御料小館美式經典紐奧良烤雞翅、ibon eSIM酷遊卡全品項5折（數量有限，換完為止）。

•蒐集滿15點可兌換賣貨便常溫免運券、ITF台北國際旅展門票（數量有限，換完為止）。

2.蝦皮購物：

11月11日至11月30日下單選7-ELEVEN取件贈CITY TEA冰琥珀小葉紅茶，限量15,000杯。

3.蝦皮跨境：

11月11日至11月30日下單選7-ELEVEN取件贈CITY CAFE中杯冰美式咖啡，限量5,000杯。

4.momo購物網：

11月11日至11月30日全站消費滿1000元，下單選7-ELEVEN取件贈御料小館×世界的山將夢幻雞翅，限量3.6萬份；11月11日至11月13日全站消費滿399元，下單選7-ELEVEN取件贈 CITY CAFE大杯冰美式，限量2.6萬杯。

5.PChome線上購物／超速配：

即日起至11月11日下單選7-ELEVEN取件贈CITY TEA梔子花青茶，限量12,000杯。

6.旋轉拍賣：

即日起至11月11日全站消費滿299元且完成購買2筆訂單以上的買家，下單皆選擇7-ElEVEN取貨付款送CITY CAFE中杯熱美式，限量5,000杯。

7.賣貨便：

即日起至11月11日抽免運券，開啟賣貨便官方LINE帳號參加轉盤抽獎活動抽免運券，限量5萬張。