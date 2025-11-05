Boucheron大阪、巴黎雙展覽 歌頌百年經典Art Deco裝飾藝術之美
發源自1920、1930年代的「裝飾藝術」（Art Deco）又以幾何形狀、斑斕色彩與流暢的線條為特色。今年適逢「國際現代裝飾與工業藝術博覽會」100周年，法國珠寶品牌Boucheron分別參予了東西方兩場藝術展出：位於日本大阪中之島美術館的《The Venus of a New Age! Celebrating the 100th Anniversary of Art Deco》，以及法國巴黎裝飾藝術博物館的《1925–2025. One Hundred Years of Art Deco》，呈現百年珠寶品牌在質材、色彩、形式創作上的豐沛創意。
1925年在巴黎舉行的「國際現代裝飾與工業藝術博覽會」奠定今日名為「裝飾藝術」（Art Deco）的藝術風格。Art Deco多具有重複排比的幾何輪廓，豐富的色彩以及各種異國或珍稀材質都以「裝飾」之名，呈現非實用的藝術之美。事實上，1925年的「國際現代裝飾與工業藝術博覽會」除當時展期長達半年，展出場域並自巴黎大皇宮（Grand Palais des Champs-Élysées）遍及榮軍院廣場（L'hôtel des Invalides），展出涵蓋建築、家具、生活用品、銀器與珠寶。
當時掌舵Boucheron的Louis Boucheron先生不僅受邀擔任大會評審，Boucheron亦在展區呈獻了230款以上的珠寶作品，最終Louis Boucheron並獲法國榮譽軍團勳章，展現他與Boucheron在當代珠寶商業與創意上的閃耀豐碩成果；而近代的Boucheron珠寶新品亦不乏從像是Vendome Lisere系列項鍊、耳環致敬巴黎芳登廣場，2021年時創意總監Claire Choisne更以「Art Deco」為題，創作Histoire de Style高級珠寶系列，展現品牌對Art Deco裝飾藝術風格的回顧與前瞻。
近日展開的兩場展覽中，《The Venus of a New Age! Celebrating the 100th Anniversary of Art Deco》位於日本大阪的中之島美術館，身為贊助方的Boucheron陳列了品牌典藏的26款珍藏珠寶，包含以日本漆藝製作的化妝盒、受印度Bikaner大君委託的珠寶，展期已由日前開放，並將持續至2026年1月4日，是一次東西方文化的奇異相會。
位於巴黎第一區的「裝飾藝術博物館」則展出《1925–2025. One Hundred Years of Art Deco》展覽業已於日前開展，展期將持續至2026年4月26日；展覽中將能欣賞Bouchero借展的七款典藏珠寶，一覽品牌對於黑色琺琅、水晶、玉石、碧璽，以及蛇紋木的大膽運用；其中一款1925年的胸飾更訴說了Boucheron與Art Deco的藝術裝飾之美：經精巧設計的螺旋與垂直流蘇、藍紅綠三色的交錯運用，是時代的剪影，歷經百年後更顯雋永與時代風華。
