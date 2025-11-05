快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

聽新聞
0:00 / 0:00

艾雷島限定版首度登台！奧特摩限量Polyphonic藏家快收 16系列登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「奧特摩16系列」延續挑戰與實驗精神，再次以泥煤與酒桶堆疊極致風味。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「奧特摩16系列」延續挑戰與實驗精神，再次以泥煤與酒桶堆疊極致風味。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

坐落於蘇格蘭西岸艾雷島的布萊迪（Bruichladdich）酒廠，自創立以來始終以「土地為本」為核心，透過威士忌探索時間與風土的連結。其中最具代表性的奧特摩（Octomore）系列，以「全球最重泥煤」之姿顛覆傳統，雖僅熟成5年，卻能在極高泥煤濃度中展現出優雅層次。

今年，布萊迪特別為台灣威士忌愛好者，帶來原本僅於艾雷島嘉年華限定販售的「奧特摩Polyphonic 2025」，全台僅250瓶。這款歷經15年陳年的限定版，是奧特摩自 2008 年首度推出以來，史上最高年份，酒精濃度54.9%，融合奧特摩歷年代表作與未公開珍稀單桶，如同以煙燻與甜香譜出的交響樂。香氣帶有蜂蜜太妃糖、香草軟糖與黑巧克力，入口厚實綿密，尾韻綴以海鹽與礦物氣息，餘韻悠長。

瓶身設計靈感取自80年代混音專輯與電玩文化，以復古霓虹風格描繪奧特摩農場的立體地勢圖與曳引機圖像，象徵布萊迪對土地的承諾與100%艾雷島製酒精神。該酒款全球限量2,500瓶，台灣僅得250瓶配額。

此外，布萊迪也同步宣布全新「奧特摩16系列」正式登場，延續挑戰與實驗精神，再次以泥煤與酒桶堆疊極致風味。首席調酒師Adam Hannett表示：「奧特摩的存在就是為了顛覆與挑戰，看似不可能的公式，卻能創造出最動人的平衡。」

系列主軸「奧特摩16.1」以100%蘇格蘭Concerto大麥釀製，於首填波本桶熟成5年，泥煤值101.4PPM、酒精濃度59.3%，展現濃烈卻細膩的煙燻層次，帶有海鹽焦糖與蜜瓜杏桃的甜香。

「奧特摩16.2」則延伸至Oloroso雪莉、波爾多、馬德拉與蜜絲佳酒桶，帶來焦糖化糖香與營火煙燻交織的複雜層次。最受矚目的「奧特摩16.3」採用艾雷島自家「Church Field」田地單一大麥，泥煤值高達189.5PPM、酒精濃度61.6%，以波本、蘇玳與PX雪莉桶熟成，風味厚實濃郁，煙燻與海風鹹香交融，完美體現艾雷島風土的靈魂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「奧特摩16.3」以波本、蘇玳與PX雪莉桶熟成，風味厚實濃郁，煙燻與海風鹹香交融，完美體現艾雷島風土的靈魂。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「奧特摩16.3」以波本、蘇玳與PX雪莉桶熟成，風味厚實濃郁，煙燻與海風鹹香交融，完美體現艾雷島風土的靈魂。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「奧特摩16.2」則延伸至Oloroso雪莉、波爾多、馬德拉與蜜絲佳酒桶，帶來焦糖化糖香與營火煙燻交織的複雜層次。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「奧特摩16.2」則延伸至Oloroso雪莉、波爾多、馬德拉與蜜絲佳酒桶，帶來焦糖化糖香與營火煙燻交織的複雜層次。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「奧特摩Polyphonic 2025」瓶身設計靈感取自80年代混音專輯與電玩文化。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「奧特摩Polyphonic 2025」瓶身設計靈感取自80年代混音專輯與電玩文化。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
布萊迪特別為台灣威士忌愛好者，帶來原本僅於艾雷島嘉年華限定販售的「奧特摩Polyphonic 2025」，全台僅250瓶。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
布萊迪特別為台灣威士忌愛好者，帶來原本僅於艾雷島嘉年華限定販售的「奧特摩Polyphonic 2025」，全台僅250瓶。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「奧特摩16.1」於首填波本桶熟成5年，帶有海鹽焦糖與蜜瓜杏桃的甜香。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「奧特摩16.1」於首填波本桶熟成5年，帶有海鹽焦糖與蜜瓜杏桃的甜香。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 蘇格蘭 威士忌

延伸閱讀

他才坐上駕駛座試踩煞車被控酒駕 法官判無罪：40秒無動作

茶香威士忌Highball來了！臺虎攜手歐肯 打造「輕鬆喝威」風潮

台中南屯閃燈路口死亡車禍 女保全右腿變形送醫不治

從酒窖深處誕生的驚喜！百富故事系列12年蒙地亞甜酒桶限量登場

相關新聞

艾雷島限定版首度登台！奧特摩限量Polyphonic藏家快收 16系列登場

坐落於蘇格蘭西岸艾雷島的布萊迪（Bruichladdich）酒廠，自創立以來始終以「土地為本」為核心，透過威士忌探索時間...

木村拓哉擔任OWNDAYS全球大使 大人系黑框眼鏡造型公開

日劇天王木村拓哉在多部戲劇中都有經典的眼鏡造型，像是發跡成名作「愛情白皮書」、「美麗人生」，但最廣為人知的是「A.I.人...

駿馬奔騰迎新象 江詩丹頓推新款Métiers d’Art藝術大師馬年生肖表

中國文化中的生肖結合了神話，成為一種習俗、趣味與傳說的總和。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constant...

普發現金開吃！王品牛排贈龍虎斑 全台「只有這家」送破千法式焗龍蝦

普發萬元現金今（5日）開放登記，王品集團同步祭出「萬元加碼饗宴」活動，即日起至12月31日，「王品牛排」、「阪前鐵板燒」...

量販雙11開打 好市多黑鑽卡加碼雙次優惠 家樂福線上購最高53%回饋

量販也瘋雙11，好市多、家樂福與愛買量販推出一系列線上購物限時優惠與高額回饋，從家電、生鮮到日用品全面下殺，搶攻年底消費...

曾敬驊、牧森型男帥穿DIOR新裝 B30球鞋復古又前衛

Dior 2026春季男裝系列回溯品牌男裝75年來的發展脈絡，靈感源自品牌創辦人迪奧先生於1951年在Colifiche...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。