艾雷島限定版首度登台！奧特摩限量Polyphonic藏家快收 16系列登場

坐落於蘇格蘭西岸艾雷島的布萊迪（Bruichladdich）酒廠，自創立以來始終以「土地為本」為核心，透過威士忌探索時間與風土的連結。其中最具代表性的奧特摩（Octomore）系列，以「全球最重泥煤」之姿顛覆傳統，雖僅熟成5年，卻能在極高泥煤濃度中展現出優雅層次。

今年，布萊迪特別為台灣威士忌愛好者，帶來原本僅於艾雷島嘉年華限定販售的「奧特摩Polyphonic 2025」，全台僅250瓶。這款歷經15年陳年的限定版，是奧特摩自 2008 年首度推出以來，史上最高年份，酒精濃度54.9%，融合奧特摩歷年代表作與未公開珍稀單桶，如同以煙燻與甜香譜出的交響樂。香氣帶有蜂蜜太妃糖、香草軟糖與黑巧克力，入口厚實綿密，尾韻綴以海鹽與礦物氣息，餘韻悠長。

瓶身設計靈感取自80年代混音專輯與電玩文化，以復古霓虹風格描繪奧特摩農場的立體地勢圖與曳引機圖像，象徵布萊迪對土地的承諾與100%艾雷島製酒精神。該酒款全球限量2,500瓶，台灣僅得250瓶配額。

此外，布萊迪也同步宣布全新「奧特摩16系列」正式登場，延續挑戰與實驗精神，再次以泥煤與酒桶堆疊極致風味。首席調酒師Adam Hannett表示：「奧特摩的存在就是為了顛覆與挑戰，看似不可能的公式，卻能創造出最動人的平衡。」

系列主軸「奧特摩16.1」以100%蘇格蘭Concerto大麥釀製，於首填波本桶熟成5年，泥煤值101.4PPM、酒精濃度59.3%，展現濃烈卻細膩的煙燻層次，帶有海鹽焦糖與蜜瓜杏桃的甜香。

「奧特摩16.2」則延伸至Oloroso雪莉、波爾多、馬德拉與蜜絲佳酒桶，帶來焦糖化糖香與營火煙燻交織的複雜層次。最受矚目的「奧特摩16.3」採用艾雷島自家「Church Field」田地單一大麥，泥煤值高達189.5PPM、酒精濃度61.6%，以波本、蘇玳與PX雪莉桶熟成，風味厚實濃郁，煙燻與海風鹹香交融，完美體現艾雷島風土的靈魂。