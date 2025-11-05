快訊

木村拓哉擔任OWNDAYS全球大使 大人系黑框眼鏡造型公開

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
OWNDAYS宣布木村拓哉擔任全球大使。圖/OWNDAYS提供
OWNDAYS宣布木村拓哉擔任全球大使。圖/OWNDAYS提供

日劇天王木村拓哉在多部戲劇中都有經典的眼鏡造型，像是發跡成名作「愛情白皮書」、「美麗人生」，但最廣為人知的是「A.I.人工智慧男友」和「教場」系列中的眼鏡造型。 

木村拓哉戴眼鏡的風格說服力，被眼鏡品牌 OWNDAYS相中，品牌今宣布：木村拓哉擔任全球代言人，在台灣與日本也會同步播出「進化中的大人」為主題的廣告。

而大人感的黑色，正是這次主打色。木村拓哉配戴的正是OWNDAYS新系列「BACK in BLACK」黑框眼鏡。

對於OWNDAYS的眼鏡印象如何？實際配戴後的感想是什麼？木村拓哉說：「老實說，真的非常輕！輕到幾乎沒有壓力，這點讓我很驚訝；眼鏡若戴上去之後，很貼合頭部，不會一動就滑下來」。

「我平常也常戴眼鏡，相較之下這次讓我印象最深的是輕盈、無負擔、貼合度，都做得非常好，真的很舒適」。

OWNDAYS宣布木村拓哉擔任全球大使。圖/OWNDAYS提供
OWNDAYS宣布木村拓哉擔任全球大使。圖/OWNDAYS提供

眼鏡 品牌 木村拓哉

