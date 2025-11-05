快訊

駿馬奔騰迎新象 江詩丹頓推新款Métiers d’Art藝術大師馬年生肖表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
江詩丹頓二度運用十二生肖中的「馬」成為面盤元素，象徵幸運、果敢與繁盛，鉑金款、粉紅金款各限量25只，僅在江詩丹頓專賣店販售。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓二度運用十二生肖中的「馬」成為面盤元素，象徵幸運、果敢與繁盛，鉑金款、粉紅金款各限量25只，僅在江詩丹頓專賣店販售。圖／江詩丹頓提供

中國文化中的生肖結合了神話，成為一種習俗、趣味與傳說的總和。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表2026生肖年為主題的Métiers d’Art藝術大師系列馬年限量表，表款運用具日內瓦印記的自製機芯並結合大明火琺瑯、微縮琺瑯與手工雕刻多重面盤技藝，以古典形式傳遞祝福，喜迎來年。

2012年時江詩丹頓曾為了紀念酒桶形腕表問世100周年發表四款Malte系列腕表，同年並首度推出中國十二生肖的龍年表款。在完成12生肖周期之後，品牌繼續在2024「邁入」第二輪生肖主題，而2025則是第二輪的Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖馬年表款。

無論在東西方文化中，駿馬皆有著速度、力量、勇敢的聯想，甚至西方亦發展出賽馬、馬術競技的體育文化。新款Métiers d’Art藝術大師系列馬年表款再度使用江詩丹頓自製的2460 G4自動上鍊機芯，237個零件並以四個轉動式視窗個別顯示小時、分鐘、星期與日期，18K5N粉紅金款搭配銀色與咖啡色轉盤、950鉑金款則搭配了銀色與綠色轉盤，以提升閱讀的便利性，兩款各限量25只。

江詩丹頓並結合微縮琺瑯、精雕與大明火琺瑯等多重技藝，面盤左方有著運用微繪琺瑯技法創作的靜謐樹木花葉，而鉑金或玫瑰金雕的駿馬則從下方的奇岩怪石一躍而過，像是以勇氣毅力跨越了難關，一馬當先、朝宏大的願景奔馳而去。

根據品牌歷史紀錄，江詩丹頓曾在1846年向中國廣州提供了33只時計，此後江詩丹頓近年也持續發表具有中國、東方元素的工藝表款，像是Les Cabinotiers閣樓工匠Memorable Places腕表便是以中國北京的「圓明園」為靈感。圖／江詩丹頓提供
根據品牌歷史紀錄，江詩丹頓曾在1846年向中國廣州提供了33只時計，此後江詩丹頓近年也持續發表具有中國、東方元素的工藝表款，像是Les Cabinotiers閣樓工匠Memorable Places腕表便是以中國北京的「圓明園」為靈感。圖／江詩丹頓提供
2460 G4自動上鍊機芯可在透明後底蓋中近距離欣賞機芯細節的打磨修飾，以及馬爾他十字造型的22K黃金鏤空自動盤。圖／江詩丹頓提供
2460 G4自動上鍊機芯可在透明後底蓋中近距離欣賞機芯細節的打磨修飾，以及馬爾他十字造型的22K黃金鏤空自動盤。圖／江詩丹頓提供
結合琺瑯、精雕雙重技法的江詩丹頓藝術大師系列馬年腕表，呈現貫穿東西方文化的果敢與力量。圖／江詩丹頓提供
結合琺瑯、精雕雙重技法的江詩丹頓藝術大師系列馬年腕表，呈現貫穿東西方文化的果敢與力量。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓自製2460 G4自動上鍊機芯透過四個轉盤分別顯示了時鐘、分鐘、星期與日期，並具日內瓦印記。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓自製2460 G4自動上鍊機芯透過四個轉盤分別顯示了時鐘、分鐘、星期與日期，並具日內瓦印記。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Métiers d’Art藝術大師系列馬年腕表，18K5N粉紅金、2460 G4自動上鍊機芯、時間與星期與日期顯示、日內瓦印記，限量25只，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Métiers d’Art藝術大師系列馬年腕表，18K5N粉紅金、2460 G4自動上鍊機芯、時間與星期與日期顯示、日內瓦印記，限量25只，價格店洽。圖／江詩丹頓提供

