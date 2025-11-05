駿馬奔騰迎新象 江詩丹頓推新款Métiers d’Art藝術大師馬年生肖表

中國文化中的生肖結合了神話，成為一種習俗、趣味與傳說的總和。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）發表2026生肖馬年為主題的Métiers d’Art藝術大師系列馬年限量表，表款運用具日內瓦印記的自製機芯並結合大明火琺瑯、微縮琺瑯與手工雕刻多重面盤技藝，以古典形式傳遞祝福，喜迎來年。

2012年時江詩丹頓曾為了紀念酒桶形腕表問世100周年發表四款Malte系列腕表，同年並首度推出中國十二生肖的龍年表款。在完成12生肖周期之後，品牌繼續在2024「邁入」第二輪生肖主題，而2025則是第二輪的Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖馬年表款。

無論在東西方文化中，駿馬皆有著速度、力量、勇敢的聯想，甚至西方亦發展出賽馬、馬術競技的體育文化。新款Métiers d’Art藝術大師系列馬年表款再度使用江詩丹頓自製的2460 G4自動上鍊機芯，237個零件並以四個轉動式視窗個別顯示小時、分鐘、星期與日期，18K5N粉紅金款搭配銀色與咖啡色轉盤、950鉑金款則搭配了銀色與綠色轉盤，以提升閱讀的便利性，兩款各限量25只。