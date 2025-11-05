普發現金開吃！王品牛排贈龍虎斑 全台「只有這家」送破千法式焗龍蝦

普發萬元現金今（5日）開放登記，王品集團同步祭出「萬元加碼饗宴」活動，即日起至12月31日，「王品牛排」、「阪前鐵板燒」、「西堤牛排」、「陶板屋」等多個品牌祭出限時款待，只要完成指定條件，就能免費嚐奢華新菜。

「王品牛排」主打年末聚餐優惠，即日起至12月31日到店內用2客套餐並上傳社群分享，即贈「嫩煎龍虎斑鮮蝦佐白酒茴香醬」乙份（價值689元）；香煎龍虎斑肉質細嫩，搭配白酒茴香醬展現優雅層次。即日起至11月底，「王品牛排」高雄中正店再加碼，內用2客套餐並出示官網活動畫面，即送價值破千元的「法式焗龍蝦」。

秋蟹正肥，「阪前鐵板燒」則祭出奢華贈菜搶萬元商機。即日起至12月31日，於店內用餐並分享社群，即款待「松葉蟹海鮮珠寶盒」乙份。滿滿松葉蟹肉與蟹膏交融，搭配花形最中餅盛裝，一口盡享海味極致。另可加價298元升級「北海道海膽干貝最中餅」、或388元加購「喜知次一夜干」。