量販雙11開打 好市多黑鑽卡加碼雙次優惠 家樂福線上購最高53%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多即日起至11月11日推出為期7天的雙11線上購物優惠活動。記者黃筱晴／攝影
好市多即日起至11月11日推出為期7天的雙11線上購物優惠活動。記者黃筱晴／攝影

量販也瘋雙11好市多家樂福與愛買量販推出一系列線上購物限時優惠與高額回饋，從家電、生鮮到日用品全面下殺，搶攻年底消費商機。

美式賣場好市多即日起至11月11日推出為期7天的線上購物優惠活動，超過300項商品同步特價，還有多款線上獨家商品，涵蓋大型家電、家具、保健食品、寵物用品、零食與保暖服飾。今年最特別的是首度登場的「黑鑽會員限定早鳥日」，黑鑽會員可於11月10日提前開買，享「滿11,000元折1,100元」專屬優惠，並於11月11日與一般會員再享一次同額折扣，等同享加倍優惠。

活動期間使用Costco好市多富邦聯名卡線上消費可享3%回饋無上限，大型家電與家具亦提供基本安裝服務。熱門優惠商品包括TOSHIBA 75吋4K電視、WHIRLPOOL冷凍櫃、三星洗衣機、艾美特除濕機、保暖睡衣、米森麥片與貓倍麗罐頭等。好市多表示，今年雙11不僅是優惠戰，更希望帶給會員提前感受年末幸福的購物體驗。

家樂福雙11購物檔全面開跑，結合「家樂福線上購物」、「家樂福商城」與「家樂福家速配」3大線上平台，最高可享回饋53%，再搶購物金與OPENPOINT點數好康。「家樂福線上購物」11月11日當天單筆滿2,000元贈OPENPOINT點數111點，使用OPENPOINT支付再送111元購物金（限前1,000名），到店取貨滿1,000元再贈50點；週三會員日滿2,000元再送100點。

「家樂福線上商城」即日起至11月30日滿2,000元贈100點，雙11當日滿1,111元最高贈222點，11月26日至11月28日黑五加碼滿5,000元再送500點。「家樂福家速配」週三會員日、到店取貨滿1,000元贈OPENPOINT 50點，天天品類日指定商品享點數10倍送。

愛買量販即日起至11月11日推出「日韓展」與「雙11」優惠活動，集結多款人氣品牌與限定商品，從生鮮、日用品到家電一站購足。家電部分祭出限時優惠，指定冰箱、洗衣機、電視享原價6.7折起，購買指定機型再贈Happy Go 1111點回饋，且可搭配優惠券同享折扣。活動期間多項生活日用清潔商品同步推出滿額贈、買1送1與加價購等多元回饋，趁年末一次購齊。

