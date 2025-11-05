王品推「萬元加碼饗宴」 普發1萬吃起來 牛排龍蝦松葉蟹這樣吃最超值

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
萬元普發開放登記，王品集團品牌加碼奢華贈菜，搶攻萬元商機。王品集團/提供
萬元普發開放登記，王品集團品牌加碼奢華贈菜，搶攻萬元商機。王品集團/提供

普發現金萬元今日開放線上登記，王品集團祭萬元加碼饗宴應援，即日起到12月31日，至「王品牛排」全台門店內用2客套餐，並拍照上傳社群分享，款待嫩煎龍虎斑鮮蝦佐白酒茴香醬。「西堤」11月17日-12月20日，到指定文章留言最喜歡的新菜，消費2客經典套餐，贈美式手抓海鮮拼盤。「阪前 鐵板燒」即日起到12/31，完成指定條件款待松葉蟹海鮮珠寶盒。11月30日前到「陶板屋」消費2客套餐送酥炸海鮮天婦羅。

年末聚餐到「王品牛排」，留下親友最難忘時刻，即日起到12月31日內用2客套餐，並拍照分享社群，款待嫩煎龍虎斑鮮蝦佐白酒茴香醬1份(價值689元)，香煎龍虎斑肉質細嫩，搭配彈牙鮮蝦，佐以白酒茴香醬，加乘品味優雅層次。即日起到11月底，「王品牛排」高雄中正店再加碼，內用2客套餐，出示官網活動畫面，大啖價值超過千元法式焗龍蝦。

秋天吃蟹正肥美，「阪前」祭奢華贈菜搶萬元商機，即日起到12月31日，到店用餐出示指定活動畫面、社群分享打卡，即款待松葉蟹海鮮珠寶盒，滿滿松葉蟹肉拌入蟹膏及鱒魚卵，搭配日式花形最中餅盛裝，讓每一口都是頂級享受。阪前秋冬新套餐《熟醞之宴》主打日澳和牛、龍蝦二吃、南非活鮑魚，還能大啖紅酒慢燉牛舌新菜。另外，即日起至11月30日期間限量升級，加價298元可品嚐北海道海膽干貝最中餅，融合北海道海膽與干貝鮮美，交織奢華層次口感。有「海中紅寶石」之稱的喜知次一夜干，在鐵板上高溫烹調，鎖住其鮮美油脂，加價購388元。

「西堤」2025年秋冬新菜上市推出起司肉肉控鐵板牛排、焦糖起司塔、奶凍佐莓果醬等多道新菜，還有巧克力袋佐香草冰淇淋經典回歸，再度引發粉絲熱烈迴響，11月17日至12月20日，到指定文章留言最想Pick的西堤新菜，即贈美式手抓海鮮拼盤。廣受家庭客喜愛的「陶板屋」，即日起到11月30日不限平假日，出示活動畫面、消費2客套餐，送酥炸海鮮天婦羅1份。

