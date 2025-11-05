快訊

曾敬驊、牧森型男帥穿DIOR新裝 B30球鞋復古又前衛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior Privé灰棕色粒面小牛皮翻蓋郵差包。

Dior 2026春季男裝系列回溯品牌男裝75年來的發展脈絡，靈感源自品牌創辦人迪奧先生於1951年在Colifichets精品店推出的領帶與配件系列。整體剪裁輪廓融合當代與經典風格，展現運動元素與高級訂製服之間的優雅平衡，並透過現代手法於襯衫與針織單品上重新演繹復古圖騰。色調以黑、海軍藍與米色為主軸，經典的Dior灰以不同層次詮釋其中，並以深紅與蘋果綠點綴，增添鮮明流行感。

造型同時具備現代與經典氣質，呼應最初的「精品店作品」以及 2000 年代的經典男裝造型，夾克、工裝褲與丹寧作品更顯輕鬆。經典的Dior Oblique圖案則以漸層形式呈現，品牌並從資料庫中一幅幻想花園的手稿中汲取靈感，藉由「鈴蘭」印花具象化迪奧先生幸運之花，並成為「Ceremony」膠囊系列的核心：印花出現在領帶、蝴蝶結與口袋巾上；以羊毛與馬海毛織就於西裝上；以及絲綢與棉料構成的襯衫上。

經典的Dior Daily背包、Dior Normandie托特包，以及全新Dior Trek Rolltop背包，也都以此概念重新詮釋。鞋履部分，Dior Regency 鞋款提供多種款式，鞋底鑲嵌籐格紋圖案，而該圖案亦被重新演繹於Dior Slickrock登山鞋上。全面革新的B30運動鞋採用技術性N3O尼龍，並融入前衛跑鞋細節。以木材與鍍銀黃銅打造的珠寶配飾大量運用數字「8」、「四葉草」以及「Dior」等護身符符號，為整體造型注入溫柔而俏皮的混搭。

Dior Trek黑色Oblique緹花尼龍單肩斜背包，79,000元。圖／Dior提供
牧森穿著Dior 2026早春男裝系列搭配B30 Countdown運動鞋。圖／摘自藝人IG @rosen.t_
牧森穿著Dior 2026早春男裝系列搭配B30 Countdown運動鞋。圖／摘自藝人IG @rosen.t_
曾敬驊穿著Dior 2026早春男裝系列搭配B30 Countdown運動鞋。圖／摘自藝人IG @jhtseng13
Dior Trek黑色Oblique緹花尼龍後背包，10萬元。圖／Dior提供
Dior B30 Countdown白色科技尼龍跑鞋，37,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle黑色與藍色Oblique緹花拼接皮革郵差包，86,000元。圖／Dior提供
Dior B30 Countdown黑色科技尼龍跑鞋，37,000元。圖／Dior提供
Dior Slickrock黑色小牛皮中德比鞋，41,000元。圖／Dior提供
曾敬驊穿著Dior 2026早春男裝系列搭配B30 Countdown運動鞋。圖／摘自藝人IG @jhtseng13 IG) (1)曾敬驊 (圖片截自 @jhtseng13 IG)
