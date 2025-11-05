曾敬驊、牧森型男帥穿DIOR新裝 B30球鞋復古又前衛

Dior 2026春季男裝系列回溯品牌男裝75年來的發展脈絡，靈感源自品牌創辦人迪奧先生於1951年在Colifichets精品店推出的領帶與配件系列。整體剪裁輪廓融合當代與經典風格，展現運動元素與高級訂製服之間的優雅平衡，並透過現代手法於襯衫與針織單品上重新演繹復古圖騰。色調以黑、海軍藍與米色為主軸，經典的Dior灰以不同層次詮釋其中，並以深紅與蘋果綠點綴，增添鮮明流行感。

造型同時具備現代與經典氣質，呼應最初的「精品店作品」以及 2000 年代的經典男裝造型，夾克、工裝褲與丹寧作品更顯輕鬆。經典的Dior Oblique圖案則以漸層形式呈現，品牌並從資料庫中一幅幻想花園的手稿中汲取靈感，藉由「鈴蘭」印花具象化迪奧先生幸運之花，並成為「Ceremony」膠囊系列的核心：印花出現在領帶、蝴蝶結與口袋巾上；以羊毛與馬海毛織就於西裝上；以及絲綢與棉料構成的襯衫上。