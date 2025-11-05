鎖定為台灣加油商機 旅遊業者擬開經典賽遊程

快訊

中央社／ 台北4日電

世界棒球經典賽即將在明年3月登場，旅遊業者也鎖定近期掀起的運動旅遊商機，將在近日開賣相關套裝行程，內含台灣隊所有賽事。

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，共有20支隊伍，分為A、B、C、D共4組，每組5隊進行預賽，各組取前2名晉級，在美國進行複賽。

台灣隊在2月的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），以第2名晉級，會內賽台灣與日本澳洲、韓國、捷克其他4隊被分在C組，C組賽事將於明年3月5日至10日，在東京巨蛋進行。

不少球迷希望飛往日本替台灣隊加油，旅遊業者也嗅到商機，據了解包含東南旅遊、AsiaYo等業者都將推出相關遊程，內含台灣隊4場賽事門票，跟1場日本對澳洲門票外，分票種還有專屬紀念門票、紀念品、餐點、見面會等，但必須搭配飯店或是機加酒，沒有純銷售門票套裝的選項。

據了解相關遊程近日將會對外公布及開賣，且席次有限，預期將會秒殺售出。

主題旅遊成為近期帶動旅客出國的一大動能，不少業者都紛紛針對特別主題加開行程，像是可樂旅遊今年推出專業滑雪行程主打小班制分級教學；雄獅旅遊除了推滑雪商品還有推出明年富士山登山，保證入住山屋、馬拉松跑旅系列遊程。

