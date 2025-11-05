為夢朗讀 Bottega Veneta《What Are Dreams》影像系列一展魔幻詩意

為了夢想，你願意付出多少的努力、走多遠的路？有別於願景，夢想更帶有一種不切（近）實際的浪漫，令人怦然心動。義大利時尚品牌Bottega Veneta發表了全新《What Are Dreams》迷你影像系列，由品牌大使Jacob Elordi入鏡，攝影師兼導演Duane Michals操刀監製，探索藝術、超現實與美，展現潛意識之下的藝術視界。

28歲的年輕澳洲演員Jacob Elordi曾演出包含電影《貓王與我》與《Saltburn》，並曾以後者獲得英國電影學院獎的最佳男配角提名，2026年還將有改編自英陀文學名著的影集《咆哮山莊》與科幻電影《寂地》將上映。

在合計12幅影像中，Duane Michals運用其個人風格打造了一系列詩意靜謐的抽象場景，無論是在飄盪布簾之前凝視著鏡頭、宛如成為操控下的木偶、坐臥在骨董搖椅前閱讀，又或是端視鏡子裡變形以致模糊的自身....影像中Duane Michals並致敬了其所景仰的超現實主義藝術家包含馬格利特（Réné Magritte）與喬治歐·德·奇里訶（Giorgio de Chirico）。

而在同系列的短片中，Elordi並朗讀了由Michals創作的同名詩歌《What Are Dreams》、最初收錄在Duane Michals的攝影詩集《Questions without Answers》中；而Michals亦常將文字融入攝影，像是本次影像中亦加入了《What Are Dreams》的手書詩句。