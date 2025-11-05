快訊

為夢朗讀 Bottega Veneta《What Are Dreams》影像系列一展魔幻詩意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
澳洲演員Jacob Elordi曾演出包含電影《貓王與我》與《Saltburn》，並曾以後者獲得英國電影學院獎的最佳男配角提名。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
為了夢想，你願意付出多少的努力、走多遠的路？有別於願景，夢想更帶有一種不切（近）實際的浪漫，令人怦然心動。義大利時尚品牌Bottega Veneta發表了全新《What Are Dreams》迷你影像系列，由品牌大使Jacob Elordi入鏡，攝影師兼導演Duane Michals操刀監製，探索藝術、超現實與美，展現潛意識之下的藝術視界。

28歲的年輕澳洲演員Jacob Elordi曾演出包含電影《貓王與我》與《Saltburn》，並曾以後者獲得英國電影學院獎的最佳男配角提名，2026年還將有改編自英陀文學名著的影集《咆哮山莊》與科幻電影《寂地》將上映。

在合計12幅影像中，Duane Michals運用其個人風格打造了一系列詩意靜謐的抽象場景，無論是在飄盪布簾之前凝視著鏡頭、宛如成為操控下的木偶、坐臥在骨董搖椅前閱讀，又或是端視鏡子裡變形以致模糊的自身....影像中Duane Michals並致敬了其所景仰的超現實主義藝術家包含馬格利特（Réné Magritte）與喬治歐·德·奇里訶（Giorgio de Chirico）。

而在同系列的短片中，Elordi並朗讀了由Michals創作的同名詩歌《What Are Dreams》、最初收錄在Duane Michals的攝影詩集《Questions without Answers》中；而Michals亦常將文字融入攝影，像是本次影像中亦加入了《What Are Dreams》的手書詩句。

值得一提的是，Jacob Elordi是在2024年成為Bottega Veneta的品牌大使，而負責執導的美國攝影師Duane Michals則現今93歲，他長期以超現實主義美學著稱，早在1985年時便曾為Bottega Veneta拍攝形象廣告，兩人的交會無疑成為一次Bottega Veneta的風格傳承，亦可視為品牌創意總監Louise Trotter對品牌傳承與未來的一次遠眺與交融。

澳洲新生代明星Jacob Elordi是在2024年成為Bottega Veneta的品牌大使，近日並為品牌演出迷你影像系列，展現出超現實的藝術可能。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta發表了全新迷你影像系列《What Are Dreams》。圖／Bottega Veneta提供
「What Are Dreams」迷你影像系列取景於導演Duane Michals的公寓中，呈現既寫實、也魔幻的多重面向。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta創意總監Louise Trotter在個人Instagram秀出和Duane Michals的合照，溫馨感人、真情流露。圖／翻攝自 IG @louise_trotter_
