準鳳凰颱風3條可能路徑 氣象粉專：1條綜合特殊路徑對台灣殺傷力較大

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
準鳳凰颱風3條可能路徑。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
TD29預估今天升級為鳳凰颱風，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，目前評估準鳳凰未來有3條可能路徑，但1條綜合特殊路徑，對台灣殺傷力較大。

「林老師氣象站」說，第1條路徑：太平洋高壓在未來幾天明顯東退，加上北方冷氣團勢力也尚未南下，導致準鳳凰颱風在一過東經130度，就提早北轉，以拋物線方式，來到日本南方海域；這是目前對台灣影響最小的一條路徑。

第2條路徑：未來幾天北方槽線來不及到達，太平洋高壓勢力變化不大，加上北方冷氣團勢力也尚未明確南下，使得準鳳凰颱風可能在接近菲島北部陸地前，就開始北轉，並沿著台灣東部外海向北移動，颱風中心會非常靠近台灣東部陸地；這是目前對台灣影響最大的一條路徑，今晨最新，歐洲ECMWF模式模擬的結果就是此類型路徑。

第3條路徑：由於太平洋高壓勢力明顯西伸，加上北方槽線高緯度通過，大陸冷氣團勢力還來不及南下，使得準鳳凰颱風運動路徑會先從菲島北部陸地通過，進入南海後，才有開始北轉的分量；這也是目前對台灣影響較小的路徑之一，今晨最新美國NCEP模式模擬的結果就是此類型路徑。

「林老師氣象站」指出，還有1條綜合特殊路徑，就是歐洲EC-AIFS模式模擬的結果路徑，準鳳凰颱風運動路徑會先從菲島北部陸地通過，進入南海後，北轉分量才會開始增大，而颱風中心將於台灣南部登陸，東部出海；這也是目前對台灣殺傷力較大的路徑之一。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 冷氣團 對台

