獨／開幕才1年！「柴窯火腿製造所」大巨蛋店熄燈　網：看球沒得買了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
柴窯火腿製造所大巨蛋店以「三明治」為招牌商品。圖／擷取自柴窯火腿製造所粉絲頁
想吃動作要快！自台中起家的網路肉舖專賣店「柴窯火腿製造所」，以火腿、香腸、貢丸等肉類產品為招牌，獲得許多消費者青睞，並於2024年9月底在台北大巨蛋開設台北首間實體門市。但是在開幕剛過一年的時刻，官方預告台北大巨蛋店將於11月18日結束營業。隨著消息出爐，許多粉絲也感到惋惜，表示「買不到好吃的三明治了」、「以後看球沒得買了」

「柴窯火腿製造所」創辦人過去曾前往德國學習正統的肉品製作技藝，透過柴燒、低溫燻烤的技法，提供有火腿、漢堡排、三明治等多種肉類相關產品，成為網路上極具人氣的品牌。2024年底，柴窯火腿製造所於台北大巨蛋開設台北首間實體門市，以熱銷的「三明治」作為主力商品，提供有煙燻地瓜厚切火腿三明治、原味厚切火腿三明治、金沙肉鬆三明治等品項。除了大巨蛋店外，目前也還有台中新光三越店等門市。

儘管受到許多消費者喜愛，但是「柴窯火腿製造所」宣佈，台北大巨蛋店將於11月18日閉店後結束營業。公告中也指出「以後還是一定會再開店，目前先把重點放在建置新廠為主」對於停業公告，粉絲也紛紛留言表示「嗚~~以後不能想吃就去買了」、「超難過的⋯」

