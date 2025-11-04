前晶華軒港點主廚操刀！全新港式餐廳「三點三」道地點心158元起

繼2023年推出「Circum-」後，米其林一星餐廳「T+T」本季再以香港飲茶文化為出發，打造全新品牌「三點三 DIM SUM TIME」，提供多樣化的蒸籠點心還有經典港味，以及叉燒、烤鴨、雲吞麵等特色餐點，呈現道地的香港情調。

鄰近台北長庚醫院的「三點三 DIM SUM TIME」，品牌以香港「三點三，夠鐘食 Tea」的午茶文化為命名靈感，外觀以金屬光感與幾何秩序展現城市節奏，室內以「蒸氣與光的流動」為概念，運用格紋磁磚、木質桌椅與酒紅吧台交織出溫潤氛圍，並呼應「現做現食」的港點精神。

店內餐點由具有晶華軒、W HOTEL、澳門永利皇宮等歷練的主廚吳滿權操刀，標榜從蒸點、燒味、麵食、燉湯到甜品與茶飲，皆以純手工現點現做。「松露竹菌香餃」內餡選用多種菇類、木耳與貢菜調製，入口有著松露與菇類的濃郁香氣，口感豐富，每份3顆158元。「浮金蝦餃」選用白蝦與竹筍丁作為餡料，外皮依傳統十三折手工，皮薄通透，整體清爽而具層次，每份3顆168元。

以傳統燒賣為結構基礎的「海隨陸行」，發揮創意以雞肉取代豬後腿，搭配蝦仁丁、香菇丁共同處理，更顯整體輕盈鮮甜，每份3顆168元。另道「香蒸鳳爪」選用膠質飽滿的台灣白肉土雞爪，以先炸後滷再蒸的多重手法造就虎皮質感，輕咬即可骨肉分離，滋味鹹香，每份188元。

同樣具有新意的「紅米脆皮腸粉」使用粘米粉與紅麴製成自然透紅的腸粉皮，並將鮮蝦、韭黃、筍丁以米網皮包裹後油炸成為內餡，造就外柔滑、內酥脆的多重口感，每份268元。另道「山里紅燒豚包」，將傳統叉燒包的麵皮改為酥脆的西式麵包，內餡則使用梅花肉叉燒以及山楂、洋蔥等配料，整體呈現中西交融的巧妙食趣，每份3顆288元。

除此之外，店內也有重現港式原味的「焦蜜鴛鴦黑叉燒」、「港式咖哩雙寶撈粗麵」、「時令燉湯」等多款餐點。亦有咸檸檬雪碧、檸檬可樂、香滑奶茶等茶餐廳常見的港式調飲。同時三點三更攜手亞洲五十大酒吧之一的「unDer lab」打造梅子黑松、涼茶靚仔、楊枝甘露等限定調飲，增添餐桌的豐富度。

【三點三DIM SUM TIME】