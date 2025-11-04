EASY SHOP雙11拚一波！年度暢銷款買一送一、5件511元

年末電商最強檔雙11購物節全面啟動！EASY SHOP台灣國民內衣店也宣布，2025「雙11 拼購戰」全面開局，即日起至11月16日推出超過百款的人氣內衣與內褲組合優惠強勢登場，年度暢銷款買一送一、5件511元。

今年EASY SHOP，從人氣爆款「Miss Audrey防擴雙C蠶絲內衣」及多款經典年度暢銷機能內衣，祭出買一送一超狂優惠，到熱銷無鋼圈與舒適機能款內衣2件1,111元、3件1,111元，及內褲5件511元、5件1,111元的神級拼購組合，並且於活動期間，官網消費滿1,800元送擴香石、滿3,500元登記抽Homepod mini。

11月14日至16日活動倒數3天，滿額2,111元再加贈煎妮花零錢包；更獨家推出消費不限金額即可以211元加購價，獲得Minghan H.｜名涵聯名2026年插畫筆記本；APP於11月9日至11日也推出多款優質內衣褲111元限搶，活動期間不只拚手速還拚人品，建議大家設定好鬧鐘準備開搶。

再加上EASY SHOP也持續強化官網下單、全台門市取貨服務，除了不限金額免運、滿額贈好禮外，「今天訂、明天到」的快物流，更滿足消費者網購的最高標準。