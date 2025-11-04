快訊

國際頂尖調酒師吳盈憲對決名廚林明健！Afterglo炸雞爭霸破格開打

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
國際級頂尖調酒師、「BAR MOOD Taipei吧沐」創辦人吳盈憲（Nick Wu）。圖／Afterglo / Golden提供
國際級頂尖調酒師、「BAR MOOD Taipei吧沐」創辦人吳盈憲（Nick Wu）。圖／Afterglo / Golden提供

由名廚林明健（Chef Kin）主理的「Afterglo」餐酒館，以結合香港DNA與當代亞洲風味聞名，每月最後一個星期一舉辦的「Cock Fight炸雞爭霸」系列活動，憑藉趣味互動與創意炸雞料理，深受饕客喜愛。迎接「Afterglo」與姊妹品牌「Golden」開幕一週年，第七回合將於11月24日登場，邀來亞洲50大酒吧「BAR MOOD Taipei」創辦人、國際冠軍調酒師吳盈憲（Nick Wu）入廚挑戰，展開破格對決。

這場跨界之戰顛覆「主廚PK」常規，由調酒師吳盈憲親自走進開放廚房，與林明健主廚一同以「炸雞」為題創作料理。每位入席賓客，可品嚐兩道獨家炸雞作品與一杯限定調酒，並在輕鬆氛圍中投票選出心中的「炸雞王者」。活動當晚，吳盈憲將同步推出兩款特調，專為搭配炸雞設計，讓酥香與微醺在舌尖交融出意想不到的層次。

這次吳盈憲將以其敏銳的味蕾與對食材的深刻理解，將調酒的創作邏輯注入炸雞料理，帶來意想不到的驚喜之作。「Afterglo」主廚林明健，預計將以拿手的香料創作與亞洲風味應戰。活動當晚分別於「Afterglo」與「Golden」舉行，每人1,080元+10%，名額有限，預約從速。

【Cock Fight炸雞爭霸第七回】

日期／時間：2025年11月24日（週一）

場次：Afterglo 第一場18:00／18:30、第二場20:30／21:00；Golden 19:00

售價：每人1,080元+10%（含兩款炸雞料理與一杯限定調酒）

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

名廚林明健（Chef Kin）。圖／Afterglo / Golden提供
名廚林明健（Chef Kin）。圖／Afterglo / Golden提供
「Cock Fight炸雞爭霸」系列活動首度迎來頂尖調酒師與主廚的對決。圖／Afterglo / Golden提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Cock Fight炸雞爭霸」系列活動首度迎來頂尖調酒師與主廚的對決。圖／Afterglo / Golden提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒 料理 食材

