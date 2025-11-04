台北國際旅展7日登場 業者估「普發萬元現金」帶動2至3成業績

台北國際旅展（ITF）將於10月7日至10日於台北南港展覽館1館登場，今年有來自123個國家、城市單位參與，創下歷年新高。旅遊業者分析，由於政府普發1萬，加上明年春節及寒假假期長達9天，許多民眾仍會選擇出國，預估將帶來2至3成業績成長。

ITF旅展今舉行展前記者會，會中台灣觀光協會會長簡余晏指出，今年攤位面積增加100攤，總攤位數超過1600格，包含40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司，接近疫前2019年的1700攤規模，而參展單位來自123個國家及城市，為歷年最高，其中美國館睽違多年回歸，預估今年入場表現將超越去年的30萬人次。

ITF旅展籌備委員會主委葉菊蘭說，台灣是名副其實的觀光大國，去年出境旅遊高達1685萬人次，國內旅遊更達2.2億人次，國旅支出突破5000億元；國旅市場近年也興起農業、客庄、運動、文化等主題旅遊，展現旅遊產品創意與深度。

雄獅旅遊媒體管理部總經理單葑指出，跨年、寒假延長及春節連假9天整體銷售已達8成，其中亞非寒假、春節銷售較去年成長約8成，而美加因航點及機位供給增加，團費略降，因此訂單成長約3成；此外，考量政府普發萬元現金政策可能刺激民眾出遊，推估整體業績將成長約2成。

可樂旅遊行銷部副總經理林冠賢指出，配合普發現金推出多項「萬元有找」方案，預估帶動2至3成業績；另預估明年消費者的旅遊趨勢會更靠往主題旅遊為主，如出國看比賽、滑雪、爬富士山、赴西班牙走朝聖之路等。

今年旅展銷售下殺不少優惠，且剛好遇到普發現金1萬元政策，各家旅行業者紛紛推「出國萬元有找」行程優惠，包含雄獅旅遊推沖繩自由行免萬元、滿1.5萬元享千元折扣碼並升級會員制度，抽萬元機票折扣碼。

東南旅遊推出萬元有找、第2人僅1萬元等行程優惠；易飛網推出日本團體買1送1，越南峴港不到萬元等；Klook推出線上旅展祭出「全站折1111元」、「全站3折」、「eSIM 10元起」等優惠；首度參展的AsiaYo，則祭出萬元有找的「海陸雙享」方案，訂購探索星號郵輪航次送價值破萬的台灣奢華露營行程，每人9000元，每日限量販售。

航空公司優惠部分，台灣虎航推出線上消費滿萬元，到展場攤位可兌換500元回饋金；長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，規畫達拉斯、釜山景點的AI生成拍照區；中華航空配合12月初鳳凰城開航，全航線推出最低76折起。