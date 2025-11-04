115年寒假春節出國買氣旺盛 長程線成長3成

明年春節及寒假假期較長，旅遊業者說，仍有許多民眾選擇出國，日本還是最受到喜愛外，越南富國島、峴港在春節期間仍受歡迎，且因假期較長，長程歐美線買氣也旺，比去年成長3成。

台北國際旅展將於7日到10日在台北南港展覽館一館登場，台灣觀光協會在今天的展前記者會中表示，今年有日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參加，攤位數超過1600個，包含超過40家的大型旅遊社、超過130間的飯店餐廳、航空公司參展，其中國家及城市部分創下歷年新高。

雄獅旅遊媒體管理部總經理單葑說，跨年、春節、寒假長線整體銷售已達8成，其中亞非寒假、春節較去年成長約8成；美加因航點增加，機位供給增加，團費略降，訂單較去年成長3成。

可樂旅遊表示，明年農曆春節跟寒假已經有7到8成的報名，價位上持平，而日本還是居冠，歐洲則是排名第2。可樂旅遊行銷部副總經理林冠賢指出，明年消費者的旅遊趨勢會更靠往主題旅遊為主，像是出國看比賽、滑雪、爬富士山、赴西班牙走朝聖之路等。

易飛網指出，寒假跟春節整體銷售預估可成長1到2成，因為假期長，旅客都還是傾向出國，且今年業者仍有推出包機行程。

郵輪旅遊的消費族群也越來越大，旅遊業者AsiaYo創辦人暨執行長鄭兆剛說，郵輪的成長動能在2024年成長3倍，今年看好至少成長1倍，且「飛航郵輪」（Fly-Cruise，飛機與郵輪搭配）也有多倍成長趨勢。

今年旅展銷售下殺不少優惠，且剛好遇到普發現金新台幣1萬元，各家旅行社業者紛紛推出出國萬元有找行程優惠。雄獅旅遊指出，今年推出沖繩自由行免萬元、滿1萬5000元享千元折扣碼、且升級會員制度，抽萬元機票折扣碼；可樂旅遊推出出國最低免萬元，指定行程、票券買一送一，春節早鳥預購最高折1萬元；東南旅遊推出萬元有找行程、第2人只要1萬元等優惠；易飛網推出日本團體買1送1，越南峴港不到萬元等。

Klook則推出線上旅展祭出「全站折1111元」、「全站3折」、「eSIM 10元起」等優惠；台灣虎航則是推滿萬元送500、長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，規劃達拉斯、釜山景點的AI生成拍照區；日本航空推出台北至日本來回機票未稅7700元起；星宇航空祭出全航線85折起，活動期間消費滿2萬元至展場出示證明，可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券等好禮；達美航空主打直飛西雅圖來回85折起；中華航空則配合12月初鳳凰城開航，全航線推出最低76折起。