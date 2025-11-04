聽新聞
0:00 / 0:00
茶香威士忌Highball來了！臺虎攜手歐肯 打造「輕鬆喝威」風潮
臺虎精釀攜手蘇格蘭威士忌品牌歐肯（Auchentoshan），推出全新聯名調酒「虎溜肯氣泡調酒 Whisky Tea High」，以「輕鬆喝威」為核心概念，重新定義年輕世代的威士忌飲用方式。
相較以往重酒精、高濃度的威士忌印象，這款新作主打3%的微醺酒精濃度，結合歐肯威士忌的花蜜與焦糖香氣，以及帶有蜜香紅茶韻的氣泡基調，入口清爽不甜膩，讓人輕鬆享受威士忌的層次與香氣。
歐肯是全蘇格蘭唯一堅持「三次蒸餾工法」的威士忌品牌，多一道蒸餾程序讓酒體更加純淨柔順。臺虎則以其標誌性的創意調酒工藝，將威士忌化作氣泡調飲的輕盈節奏，創造出介於烈酒與調飲之間的全新風味體驗。
包裝上醒目的「AAA」圖樣象徵歐肯的三次蒸餾，也成為冰櫃中一眼可辨的亮點。開罐的瞬間，氣泡帶出威士忌香氣，就像正裝配球鞋的率性感，既輕鬆又不失格調。
「虎溜肯氣泡調酒」將於 11 月 7 日起於全台 7-ELEVEN、家樂福（量販／超市）、Mia C'bon、愛買等通路陸續開賣，建議售價69元。
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言