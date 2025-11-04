茶香威士忌Highball來了！臺虎攜手歐肯 打造「輕鬆喝威」風潮

臺虎精釀攜手蘇格蘭威士忌品牌歐肯（Auchentoshan），推出全新聯名調酒「虎溜肯氣泡調酒 Whisky Tea High」，以「輕鬆喝威」為核心概念，重新定義年輕世代的威士忌飲用方式。

相較以往重酒精、高濃度的威士忌印象，這款新作主打3%的微醺酒精濃度，結合歐肯威士忌的花蜜與焦糖香氣，以及帶有蜜香紅茶韻的氣泡基調，入口清爽不甜膩，讓人輕鬆享受威士忌的層次與香氣。

歐肯是全蘇格蘭唯一堅持「三次蒸餾工法」的威士忌品牌，多一道蒸餾程序讓酒體更加純淨柔順。臺虎則以其標誌性的創意調酒工藝，將威士忌化作氣泡調飲的輕盈節奏，創造出介於烈酒與調飲之間的全新風味體驗。

包裝上醒目的「AAA」圖樣象徵歐肯的三次蒸餾，也成為冰櫃中一眼可辨的亮點。開罐的瞬間，氣泡帶出威士忌香氣，就像正裝配球鞋的率性感，既輕鬆又不失格調。

「虎溜肯氣泡調酒」將於 11 月 7 日起於全台 7-ELEVEN、家樂福（量販／超市）、Mia C'bon、愛買等通路陸續開賣，建議售價69元。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

虎溜肯氣泡調酒以歐肯威士忌為核心，透過臺虎充滿玩心的調酒工藝，將威士忌增添充滿氣泡感的清爽節奏。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

微醺的3%酒精濃度，讓威士忌不再只屬於深夜酒吧。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康