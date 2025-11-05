告別廚房混亂！用「多功能分層蒸鍋」開啟你的健康新食尚　

隨著健康意識抬頭、食安問題頻傳，「自己下廚」成為新趨勢。人們追求少油少鹽的飲食方式，讓「蒸煮料理」逐漸走入日常。然而，在快節奏的生活裡，傳統烹飪方式卻成了最大的阻礙。

傳統煮食往往費時又費力，一頓飯準備時間比享用還久；爐火需要隨時看顧，安全疑慮也讓人難以放鬆，尤其對有幼童或無明火廚房的家庭更是不便。加上繁瑣的清潔流程，從鍋具到灶台都得一一處理，讓「做飯」成了日常的負擔。

消費者亟需一款能兼顧「快速、健康、安全、多工」的智慧型烹飪設備，徹底解決這些長久以來的廚房難題。

圖／有你共創提供

深耕電子配件與智能家電領域逾 20 年的台灣品牌 「中景科技」，旗下品牌 「RASTO」 一直秉持「科技 × 美感 × 實用」的核心理念，致力於讓科技融入生活美學。此次與同樣擁有高設計敏銳度、專注「質感生活與創新設計」的 有你共創–有設計團隊 攜手合作，共同打造貼近日常需求的智慧家電。

憑藉多年專業與設計實力，推出全新力作──【RASTO 健康主義三層美食蒸鍋】。此款新品融合質感與便利，以「一鍵定時、免顧火」與「多重安全防護」為核心，為追求高效率與健康飲食的現代家庭，開啟優雅又輕鬆的烹飪新體驗。

【RASTO 三層美食蒸鍋】以多項智慧設計，精準回應現代家庭的烹飪痛點。

搭載 14.5L 三層分離式層格，可依食材分層並同時蒸煮，主食、肉類、蔬菜一次完成。搭配 60 分鐘定時功能與12種料理模式，讓備餐不再手忙腳亂，輕鬆搞定全家菜色。

內建 無水斷電防乾燒保護機制，全面升級使用安全，特別適合無明火廚房環境。全機採用「 SGS 認證」食品級耐高溫 PP 材質，確保食材接觸安全，長時間耐熱高達 120°C。

同時配備 獨立接水盤設計，有效分離淨水與汙水，避免食材混味，讓每一道料理都保有最純粹的風味。

圖／有你共創提供

【RASTO 三層蒸鍋】即將在嘖嘖平台正式上線，為消費者帶來前所未有便利智能的烹飪體驗，享受健康食尚的優雅生活。欲了解更多優惠及詳情，請上嘖嘖平台或官方粉絲團查詢。

