攝影、料理、茶藝共演！「Neo-Locale」最終章 飛花落院演繹山中金澤

由國際名廚江振誠擔任策展人的「Neo-Locale 不一樣的在地——三城三味」巡迴餐會，進入最終章，由義大利籍主廚 Matteo Alberti 率領的金澤義式餐廳 「ORIGO」，以攝影與料理共演為主題，今（4日）、明兩天在位於台中新社的「飛花落院」，打造一場結合光影、自然與風土的沉浸式饗宴，展現金澤靜謐美學。

這次「ORIGO」除了帶來料理，大學畢業後即攻讀攝影與平面設計的主廚Matteo Alberti，更策展自己以「風土」為題的攝影作品，將影像印製裱框置入餐廳之中，讓每道料理在光影之間延伸，成為專屬於他的藝術展覽，也讓金澤風韻流入「飛花落院」的山林空間，成就一場「山中的金澤」。

有趣的是，兩位主廚在菜單設計時毫不知情，卻意外形成「相互致敬」的巧合。「飛花落院」以酪梨、馬鈴薯泥與黑芝麻醬詮釋「梓果地葵燒」，以素食姿態描繪生蠔的海之意象；「ORIGO」則以「青藻炸生蠔」回應，以生蠔呈現金澤海鮮文化的循環與季節轉換。

兩道鴨肉料理也展現各自詮釋，「飛花落院」的「鴨南蠻冷麵」，以合鴨與冷湯展現秋冬野味；「ORIGO」 的「櫻桃鴨野蕈玄米茶泡飯」，則融入花蓮玄米與野生蕈菇，將茶泡飯的溫潤化為台灣風土的溫度。

最終場亮點，由「飛花落院」執行長魏幸怡親手設計現場茶席展演，與「ORIGO」聯手演繹中日茶藝對話──台灣茶藝與日式抹茶交錯於山林庭院間，茶香緩緩散開，風與葉交融，為「Neo-Locale 不一樣的在地——三城三味」畫下最靜謐而優雅的句點。

本次餐會為期兩天（11月4日、 5日），午餐與晚餐套餐均為3,680元+10%，餐酒搭配5杯每位2,000元+10%，茶飲搭配5杯每位2,000元+10%。