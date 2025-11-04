快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

聽新聞
0:00 / 0:00

攝影、料理、茶藝共演！「Neo-Locale」最終章 飛花落院演繹山中金澤

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「ORIGO」主廚Matteo Alberti，策展以「風土」為題的攝影作品，將影像印製裱框置入餐廳之中。圖／麻葉餐飲集團提供
「ORIGO」主廚Matteo Alberti，策展以「風土」為題的攝影作品，將影像印製裱框置入餐廳之中。圖／麻葉餐飲集團提供

由國際名廚江振誠擔任策展人的「Neo-Locale 不一樣的在地——三城三味」巡迴餐會，進入最終章，由義大利籍主廚 Matteo Alberti 率領的金澤義式餐廳 「ORIGO」，以攝影與料理共演為主題，今（4日）、明兩天在位於台中新社的「飛花落院」，打造一場結合光影、自然與風土的沉浸式饗宴，展現金澤靜謐美學。

這次「ORIGO」除了帶來料理，大學畢業後即攻讀攝影與平面設計的主廚Matteo Alberti，更策展自己以「風土」為題的攝影作品，將影像印製裱框置入餐廳之中，讓每道料理在光影之間延伸，成為專屬於他的藝術展覽，也讓金澤風韻流入「飛花落院」的山林空間，成就一場「山中的金澤」。

有趣的是，兩位主廚在菜單設計時毫不知情，卻意外形成「相互致敬」的巧合。「飛花落院」以酪梨、馬鈴薯泥與黑芝麻醬詮釋「梓果地葵燒」，以素食姿態描繪生蠔的海之意象；「ORIGO」則以「青藻炸生蠔」回應，以生蠔呈現金澤海鮮文化的循環與季節轉換。

兩道鴨肉料理也展現各自詮釋，「飛花落院」的「鴨南蠻冷麵」，以合鴨與冷湯展現秋冬野味；「ORIGO」 的「櫻桃鴨野蕈玄米茶泡飯」，則融入花蓮玄米與野生蕈菇，將茶泡飯的溫潤化為台灣風土的溫度。

最終場亮點，由「飛花落院」執行長魏幸怡親手設計現場茶席展演，與「ORIGO」聯手演繹中日茶藝對話──台灣茶藝與日式抹茶交錯於山林庭院間，茶香緩緩散開，風與葉交融，為「Neo-Locale 不一樣的在地——三城三味」畫下最靜謐而優雅的句點。

本次餐會為期兩天（11月4日、 5日），午餐與晚餐套餐均為3,680元+10%，餐酒搭配5杯每位2,000元+10%，茶飲搭配5杯每位2,000元+10%。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鴨南蠻冷麵。圖／麻葉餐飲集團提供
鴨南蠻冷麵。圖／麻葉餐飲集團提供
「ORIGO」主廚Matteo Alberti（左起）與太太、「飛花落院」執行長魏幸怡，在「Neo-Locale 不一樣的在地——三城三味」巡迴餐會中，攜手呈現「山中的金澤」。圖／麻葉餐飲集團提供
「ORIGO」主廚Matteo Alberti（左起）與太太、「飛花落院」執行長魏幸怡，在「Neo-Locale 不一樣的在地——三城三味」巡迴餐會中，攜手呈現「山中的金澤」。圖／麻葉餐飲集團提供
梓果地葵燒。圖／麻葉餐飲集團提供
梓果地葵燒。圖／麻葉餐飲集團提供
「飛花落院」擁有台中最美麗的夕陽。圖／飛花落院提供
「飛花落院」擁有台中最美麗的夕陽。圖／飛花落院提供

料理 設計

延伸閱讀

金片子大賽入圍名單公布！陳妤演員兼攝影　黃遠角逐影帝

台灣曾有80萬女性纏足！攝影中心線上展 揭開19世紀末放足運動與歷程

那段被遺忘的裹腳布日子 國家攝影文化中心線上展出台灣女子纏足史

要怎麼拍保時捷性能跑車的動態影像? 學徒將718 Boxster S打造成高速拍攝利器

相關新聞

影／2025台北國際旅展周五登場 今年參展國家史上最多

台灣規模最大的「ITF台北國際旅展」即將在11月7日至11月10日於台北南港展覽館1館登場，今年ITF台北國際旅展號召日...

攝影、料理、茶藝共演！「Neo-Locale」最終章 飛花落院演繹山中金澤

由國際名廚江振誠擔任策展人的「Neo-Locale 不一樣的在地——三城三味」巡迴餐會，進入最終章，由義大利籍主廚 Ma...

Apple Intelligence繁體中文版正式上線 解鎖這3大超實用功能快來體驗

Apple Intelligence終於正式開放繁體中文版了！今日Apple新增了新增包含繁體中文在內的8種語言支援，橫...

全智賢香肩小露美曬PIAGET伯爵Possession珠寶 好心情隨「光」閃耀

人是逐光而生的生物。有光線的所在就擁有了明亮與自信，而現代這份自信也可以不透過太陽或電力、隨身閃耀。瑞士高級珠寶與鐘表品...

精靈系仙女安雅泰勒喬伊 為佳節獻上Tiffany摯愛之禮

蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）品牌大使安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）演出202...

火雞包鴨、鴨再包雞！全台唯一「皇家爐烤火鴨雞Turducken」霸氣再現

在火雞中包入整隻鴨、於鴨中再包入整隻雞，雞中還包裹著豬絞肉餡後進爐烤製，這款全台唯一結合火雞、鴨和雞的「火鴨雞」隨著感恩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。