Apple Intelligence繁體中文版正式上線 解鎖這3大超實用功能快來體驗

Apple Intelligence終於正式開放繁體中文版了！今日Apple新增了新增包含繁體中文在內的8種語言支援，橫跨iPhone、iPad與Mac，結合語言模型與影像生成技術，帶來更自然、更聰明、更貼近日常使用的智慧操作體驗。以下幾個解鎖繁體中文版後絕對要試試看的超實用功能，千萬別錯過。

即時翻譯：語言不再是隔閡

這次更新中最受期待的功能之一，絕對是「即時翻譯」。它能協助使用者在不同語言之間流暢溝通，最棒的是此功能與「訊息」、FaceTime及「電話」app無縫整合。當收到外國朋友的訊息時，只要點開頭像並開啟「自動翻譯」選項，系統就會自動翻譯雙方對話，並在介面上同時顯示原文與翻譯文字。回覆時，系統也會自動將你的內容翻譯成對方的語言，讓跨語言交流更順暢。

若搭配AirPods Pro 2、3或AirPods 4使用，還能直接透過耳機聆聽即時翻譯結果，中文回話也能即時轉換成對方的語言，就像隨身帶著專屬口譯員一樣，無論是跨國工作還是旅遊都非常實用。最重要的是，整個過程都在裝置端完成，確保個人對話不會外洩。

視覺智慧：相機成為你的「理解力延伸」

另一項大家可能會更常用到的亮點功能則是「視覺智慧」，它讓iPhone相機不只是拍攝工具，更是能理解畫面內容的智慧助手。只要長按「相機控制」按鍵即可快速啟動，將鏡頭對準想要了解的物件，如手邊小物、餐廳招牌或地標建築，畫面左側的「詢問」按鈕可輸入問題讓ChatGPT協助解答，右側的「搜尋」則能立即透過Google以圖搜尋相關資訊。

若畫面中出現日期或時間資訊，系統還會主動建議「加入行事曆」，甚至自動填好內容。針對長篇文字也能生成摘要或翻譯。整體而言，「視覺智慧」會根據畫面內容主動提供有用資訊與可採取的動作，讓使用體驗更聰明直覺。

書寫工具：AI成為你的文字導師

對於經常需要撰寫郵件、備忘錄或文案的使用者，「書寫工具」絕對是生產力加速器。它能協助進行文字重寫、校對與摘要，並可在「郵件」、「訊息」、「備忘錄」、Pages及多數第三方app中使用。只要輸入一段內容並「描述你要的更動」，系統便能根據你的需求進行潤飾，或將冗長的段落濃縮為重點摘要。

使用者還能指定風格變化，例如讓語氣更正式、內容更自然，甚至將普通的邀請函改寫成詩歌。這項功能不僅節省時間，也能讓每一段文字更符合你的語氣與目的，幫助擺脫溝通苦手的窘境。

掌握優先事項 幫助保持專注、提升效率

Apple Intelligence也讓郵件與通知管理更具效率。「重要郵件」功能會自動將最關鍵的信件置頂，使用者無需開啟郵件即可預覽摘要。針對長篇對話串，點一下「摘要」按鈕即可快速掌握重點。此外，「智慧回覆」會根據內容提供即時回覆建議，節省打字時間。

通知方面，「重要通知」可協助使用者即時掌握時效性訊息，而全新的「減少干擾」模式則會暫時隱藏非必要提醒，幫助你在工作或學習時更專注。在「備忘錄」app中，還能錄製音訊並自動產生逐字稿與摘要，對於會議紀錄或訪談整理特別實用。

有了Apple Intelligence的強化，Siri變得更自然、更靈活。它能準確理解不流暢的語音指令，即使語句不完整或出現贅字，Siri也能掌握上下文並延續對話。使用者可在文字與語音輸入間自由切換，互動體驗更流暢。

此外，Siri擁有更廣泛的產品知識，能回答上千個關於Apple裝置設定與功能的問題，例如如何調整相機參數或開啟特定設定，讓操作更簡單，也幫助大家將手中裝置的強大功能發揮得更淋漓盡致。

無縫整合ChatGPT

使用者可在Siri、「書寫工具」、視覺智慧、「影像樂園」及「捷徑」中直接啟用ChatGPT。當Siri判斷某項請求更適合交由ChatGPT處理時，會主動建議並在取得使用者許可後提供回覆。

預設情況下，使用者不需登入ChatGPT帳號即可使用，Apple也強調過程中不會儲存個人資訊，IP位置將被模糊化。若選擇串聯至ChatGPT付費帳號，則會依循OpenAI的隱私政策運作。使用者可自行決定是否啟用ChatGPT整合，並完全掌控與其共享的資訊內容。

Apple Intelligence其核心運作以「裝置端處理」為主，多數AI模型都直接在使用者的裝置上完成運算，不需將資料上傳至雲端。若遇到需要更大模型支援的指令，系統則會透過「私密雲端運算」進行延伸處理，確保所有過程仍維持Apple一貫的隱私標準。