影／2025台北國際旅展周五登場 今年參展國家史上最多

台灣規模最大的「ITF台北國際旅展」即將在11月7日至11月10日於台北南港展覽館1館登場，今年ITF台北國際旅展號召日本、韓國、美國等123個國家/城市，以及航空公司、旅行社、飯店、遊樂園、中央地方政府共1,600個攤位參展，增加100個攤位。台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年的參展國家達到123個，是歷史上最多，而攤位部分已經恢復到疫情前的水準，預估今年的客流量可以超越去年，更有機會帶來更多商機。

ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭表示，ITF台北國際旅展已經是亞洲最大的旅遊交易平台。台灣僅有2,350萬人口，但去年台灣出國旅遊人次高達1,685萬人次，國內旅遊則達2.02億旅次，整體旅遊支出更突破5,000億元新台幣。這些數字顯示，台灣不僅是觀光大國，更是旅遊消費力強勁的市場。

今年各航空公司鎖定新興市場與熱門航點推出展場限定優惠。中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、越南航空及越捷航空均獨立參展，另有多家航空與國家館共同展出，讓民眾能現場比價、開票、抽獎一次完成。中華航空配合12月初鳳凰城開航，全航線最低76折起，讓民眾用旅展價飛向世界。長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，設有達拉斯、釜山AI生成拍照區，並展示第四代豪華經濟艙座椅。日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,700元起。星宇航空全航線85折起，展期消費滿2萬元並出示證明，可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票與星野集團住宿券。達美航空主打直飛西雅圖來回85折起。