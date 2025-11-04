2025 ITF旅展周五登場、參展國家創高 聚焦多元旅遊體驗

ITF台北國際旅展將於11月7日（五）至10日（一）在台北南港展覽館一館登場。主辦單位台灣觀光協會表示，今年旅展規模大幅成長，攤位數達1,600格，較去年大增100格；並集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，參展業者更包含全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年參展國家數量創歷史新高，展攤也大幅增加。她今年主題為「相信旅行的力量」，相信旅行不僅是看見世界，更是與一場身心靈的重整。今年許多旅行社不僅推出西班牙、法國、以色列、西藏、日本等地的朝聖之旅行程，台灣的宗教朝聖之旅「媽祖遶境」更成為熱門遊程，突顯旅行除與大自然、異文化對話，更是與自我深度對話的過程。

簡余晏指出，台灣旅遊業正處於轉型階段，旅遊市場邁向多元與創新，業者推出結合AI導遊、智慧導覽、聲光與氣味體驗等旅遊產品，展現觀光產業的轉型動能；聞名國際的同志遊行、鐵道觀光等熱門主題更具特色，台灣多元魅力盡顯，將能躍為旅遊新熱點。她感謝所有業者的齊心努力，讓世界認識好國好民、好山好水的台灣。

ITF旅展籌備委員會主委葉菊蘭表示，台灣擁有約2,300萬人口，但去年出境旅遊高達1,685萬人次，國內旅遊更達2.2億人次，國旅支出突破5,000億元，足見台灣已是名副其實的觀光大國，台灣人的觀光消費動能十分強勁。ITF已成為亞洲規模最大的旅展與旅遊交易平台，吸引眾多國內外城市與觀光單位參與。台灣龐大的市場與消費力，更帶動國際觀光業者來台參展、洽談合作，她更鼓勵國人多多造訪友邦及友好國家，深化國際互動與交流。

今年航空公司鎖定新興市場與熱門航點推出展場限定加碼，中華航空（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）、國泰航空、日本航空、越南航空及越捷航空獨立參展，另有多家航空與國家館共同展出，讓民眾逛一圈就能比價、現場開票、現場抽獎。長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，規劃達拉斯、釜山景點的AI生成拍照區，展示第四代豪華經濟艙座椅；日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,700元起；星宇航空祭出全航線85折起，活動期間消費滿2萬元至展場出示證明，可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券等好禮；達美航空主打直飛西雅圖來回85折起；中華航空則配合12月初鳳凰城開航，全航線推出最低76折起，讓民眾用ITF旅展價飛向世界。

今年ITF也把台灣的山海人文與在地玩法通通帶進展場。交通部觀光署「國家風景區旅遊亮點館」整合全台13處風景區與觀光圈，從阿里山日出、東海岸海景到馬祖島嶼慢活，推出主題遊程，食宿遊購行與限量好康一站到位；農業部結合農遊路線、季節產地與小農展售，呈現多元農村旅遊樣貌；客家委員會「客家館」，串聯客庄小旅行、飲食與文化體驗。

故宮博物院以「故宮100+」結合AI「命定特展」與「尋寶趣」互動，精品周邊展場限定９折。屏東館以「恆春建城150」打造山海城意象，邀在地業者參展，遊程、伴手禮皆有，邀大家走進南國新風貌；金門館推打卡送禮、DIY、消費滿額禮，串連機酒自由行與「老兵召集令」、跳島新路線等特色遊程。現場更多在地主題策展串起山海生態、文化走讀、小鎮慢遊與溫泉節慶，提供展場限定優惠、路線諮詢與互動體驗。

國人排行第一的旅遊目的地日本館，今年規模創新高，從各地最新旅遊資訊、套裝行程、自由行配套、門票與交通券到滑雪、溫泉、賽車、火山旅遊、主題樂園、百貨購物等主題一應俱全；「美國館」自2017年後再度以國家館名義參展，天天抽機票，四天合計送出5張機票，最大獎為「台北-美國不限航點」來回機票一張。

韓國館則打造「朴寶劍zone」，還原全羅南道紫島打卡點，完成互動即可獲得拍立得體驗，留下與寶劍的專屬合影，也推出「天天送機票」活動，周末兩日下午大韓航空再加碼送指定航線機票；每日韓食教學與試吃，讓民眾直接品味韓國文化。泰國館端出多項好康，包含曼谷萬元有找，每人最高省一萬、更有「曼谷芭達雅經典遊」現場下單第二人免費等ITF旅展限定優惠。