全智賢香肩小露美曬PIAGET伯爵Possession珠寶 好心情隨「光」閃耀

人是逐光而生的生物。有光線的所在就擁有了明亮與自信，而現代這份自信也可以不透過太陽或電力、隨身閃耀。瑞士高級珠寶與鐘表品牌PIAGET伯爵發表全新Possession系列輕珠寶，邀請品牌大使、南韓天后全智賢入鏡，展現輕快明亮氣場，更提前捎來年末派對的歡快聯想。

伯爵（PIAGET）的Possession系列初次問世於1990年，不僅將珠寶在靜態中創造了體驗，Possession系列無論戒指、耳環、手環、項鍊任一型態皆藏入可旋轉設計，進而將唯物的珠寶昇華為風格御守，隨時隨地自我賦能。最新PIAGET Possession形象視覺中，只見全智賢換上一身白色削肩上衣直面鏡頭，流露出輕奢自信，伴隨她的正是全系列的Possesion珠寶，並加以品牌引以為傲的Decor Palace宮廷式雕刻紋飾，在光潔亮眼與鑽石火光外，致敬造物主在自然中創造的和諧生動。