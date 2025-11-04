快訊

全智賢香肩小露美曬PIAGET伯爵Possession珠寶 好心情隨「光」閃耀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PIAGET伯爵全球大使韓國明星全智賢。圖／PIAGET提供
PIAGET伯爵全球大使韓國明星全智賢。圖／PIAGET提供

人是逐光而生的生物。有光線的所在就擁有了明亮與自信，而現代這份自信也可以不透過太陽或電力、隨身閃耀。瑞士高級珠寶與鐘表品牌PIAGET伯爵發表全新Possession系列輕珠寶，邀請品牌大使、南韓天后全智賢入鏡，展現輕快明亮氣場，更提前捎來年末派對的歡快聯想。

伯爵（PIAGET）的Possession系列初次問世於1990年，不僅將珠寶在靜態中創造了體驗，Possession系列無論戒指、耳環、手環、項鍊任一型態皆藏入可旋轉設計，進而將唯物的珠寶昇華為風格御守，隨時隨地自我賦能。最新PIAGET Possession形象視覺中，只見全智賢換上一身白色削肩上衣直面鏡頭，流露出輕奢自信，伴隨她的正是全系列的Possesion珠寶，並加以品牌引以為傲的Decor Palace宮廷式雕刻紋飾，在光潔亮眼與鑽石火光外，致敬造物主在自然中創造的和諧生動。

五款尺寸各異的吊墜型項鍊、兩款戒指、兩款手鍊、兩款耳環，以及一款玫瑰金項鍊，其中白金或玫瑰金材質的單鑽窄版戒指各鑲嵌一顆約0.1克拉的明亮式切割鑽石，訂價約自65,000元至71,000元不等，除日常配戴，亦可成為訂婚時的情意見證；另外一款具高級珠寶精神的高單價玫瑰金項鍊則以雙圈結合多個圓形金質裝飾，不僅帶來仿若史前文明護身符的聯想，每一枚玫瑰金「勛章」都像一個獨立的小宇宙般閃耀律動，讓光與感動、生生不息。

PIAGET Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋單鑽窄版戒指，71,000元。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋單鑽窄版戒指，71,000元。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金鑽石長項鍊（PGG33PJ100），價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金鑽石長項鍊（PGG33PJ100），價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋單鑽手鍊，75,000元。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋單鑽手鍊，75,000元。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊（中型款），20萬7,000元。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊（中型款），20萬7,000元。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列雙圈鑽石項鍊，18K玫瑰金、宮廷式雕刻飾紋、鑲嵌鑽石總重約8克拉，535萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列雙圈鑽石項鍊，18K玫瑰金、宮廷式雕刻飾紋、鑲嵌鑽石總重約8克拉，535萬元。圖／PIAGET提供

全智賢香肩小露美曬PIAGET伯爵Possession珠寶 好心情隨「光」閃耀

人是逐光而生的生物。有光線的所在就擁有了明亮與自信，而現代這份自信也可以不透過太陽或電力、隨身閃耀。瑞士高級珠寶與鐘表品...

