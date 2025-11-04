快訊

精靈系仙女安雅泰勒喬伊 為佳節獻上Tiffany摯愛之禮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Anya Taylor-Joy 配戴Tiffany T系列作品。圖／Tiffany提供
蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）品牌大使安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）演出2025聖誕形象短片「愛．為最珍貴的贈禮」（Love Is a Gift），串起一場跨越紐約、倫敦與東京的浪漫旅程。

這趟旅程於銀妝的紐約街頭展開，安雅手捧Tiffany Blue Box，隨白色緞帶的延展穿梭世界各地，見證愛的多重樣貌──從浪漫到親情，乃至最重要的自我之愛。短片由Jonas Lindstroem執導、Carlijn Jacobs掌鏡，以電影般的光影再度印證Tiffany作為「愛的象徵」的經典地位。

在片中，可見多款品牌代表作品，分別擁有不同的象徵意義：靈感源自1960年代紐約街頭的Tiffany HardWear，結合工業風與女性力量，展現現代都會的自信氣息；Lock系列延伸自1883年的鎖頭設計，寓意恆久守護；T系列以剛柔並濟的線條勾勒出「自我力量」；而Knot則以優雅結飾象徵情感的緊密羈絆。片中更特別亮相的全新「Bird on a Rock」系列，以飛翔鳥姿點綴寶石，象徵愛的希望與自由。

最後，短片回到The Landmark旗艦店門前，Anya以柔聲旁白為故事作結：「無論與他人共享，或給予自己，愛的每一種樣貌，皆是最珍貴的禮物。」從珠寶到情感寓意，Tiffany在節慶季節以細膩工藝詮釋「愛」的永恆樣貌，讓每一份心意都成為可被珍藏的禮物。

Tiffany Blue Box。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear黃K金鑲嵌鑽石戒指，約19萬2,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany石上鳥系列鉑金與黃K金鑲嵌鑽石墜鍊，約63萬5,000元。圖／Tiffany提供
Anya Taylor-Joy配戴Tiffany石上鳥系列作品。圖／Tiffany提供
Anya Taylor-Joy 配戴Tiffany HardWear系列作品。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear系列黃K金漸層鏈結鑲嵌鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
