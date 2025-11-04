火雞包鴨、鴨再包雞！全台唯一「皇家爐烤火鴨雞Turducken」霸氣再現

在火雞中包入整隻鴨、於鴨中再包入整隻雞，雞中還包裹著豬絞肉餡後進爐烤製，這款全台唯一結合火雞、鴨和雞的「火鴨雞」隨著感恩節的到來，在台北晶華酒店霸氣再現。

台北晶華酒店於即日起至12月28日打造4款感恩節外帶熟食禮籃，以及2款秋日甜品。另於11月14日至12月28日推出「感恩美饌假期」住房專案，兩人同行、每房每晚12,212元+15.5%起，可以入住近14坪的豪華客房，享用兩客全台唯一被CNN推薦的豐盛自助早餐，還將獲贈主廚特製爐烤火雞，附上自製蔓越莓醬與火雞肉汁，讓節慶美味延續至家中餐桌。

四款感恩節外帶禮籃中，首推重達約7至7.5公斤的「皇家爐烤火鴨雞」禮籃，主廚復刻中世紀羅馬帝國時期的食譜，品嘗時可以搭配主廚精心特製的蔓越苺醬汁與火雞肉汁，禮籃每組9,880元，另贈蘑菇栗子、松露薯泥、鮮綠時蔬藜麥沙拉三款配菜。

「威靈頓牛排」禮籃則精選頂級菲力部位，撒上適量海鹽和胡椒後香煎至表面上色，接著均勻抹上經過熱鍋拌炒的蘑菇泥，外層再包裹一層由無鹽奶油、麵粉和糖調製的酥皮，最後刷上蛋液高溫烘烤至表皮金黃酥脆，禮籃附有手工芥末籽醬與波特酒醬，搭配蘑菇栗子等豐美配菜，每組7,880元。此外，年年熱賣的傳統「爐烤火雞」以及「爐烤美國頂級肋眼牛排」禮籃同樣附贈經典醬汁與三款配菜，每組5,680元起。

感恩節餐桌上不可或缺的還有「經典南瓜派」與「美式胡桃派」兩款應景美點，皆為8吋，售價分別為880元、980元。11月14日前於飯店一樓Regent Gift Shop或「晶華美食到你家」外帶平台預購熟食禮籃與應景甜品可享9折優惠。

訂購禮籃請洽02-2523-8000轉Regent Gift Shop