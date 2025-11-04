台灣旅遊支出去年破5000億元 2025 ITF參展國數創新高

台灣規模最大的「ITF台北國際旅展」即將在11月7日至11月10日於台北南港展覽館1館登場，今年ITF台北國際旅展號召日本、韓國、美國等123個國家/城市，以及航空公司、旅行社、飯店、遊樂園、中央地方政府共1,600個攤位參展，增加100個攤位。台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年的參加國家是歷史最多，而攤位部分已經恢復到疫情前的水準。

根據交通部觀光署統計，2024年台灣出國旅遊人次達1,685萬，國人國旅更高達2.2億旅次，旅遊支出突破5,000億新台幣，創歷年新高，顯示台灣旅遊市場持續看旺，也帶動各國今年在ITF加碼參展。

ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭表示，ITF台北國際旅展已經是亞洲最大的旅遊交易平台。台灣僅有2,350萬人口，但去年台灣出國旅遊人次高達1,685萬人次，國內旅遊則達2.02億旅次，整體旅遊支出更突破5,000億元新台幣。這些數字顯示，台灣不僅是觀光大國，更是旅遊消費力強勁的市場。台灣民眾熱愛旅遊、願意消費，也讓世界各國的業者非常重視這個市場。

簡余晏指出，我國今年的參展國家達到123個，是歷史上最多，而在攤位部分，則是已經恢復到疫情前的水準，預估今年的客流量可以超越去年，更有機會帶來更多商機，有望超越去年的

其中，國人最愛的日本館今年規模創新高，從各地最新旅遊資訊、套裝行程、自由行配套、門票與交通券，到滑雪、溫泉、賽車、火山旅遊、主題樂園、百貨購物等主題，一應俱全，吸引民眾搶先規劃明年行程。

美國館則自2017年後再度以國家館名義參展，現場天天抽機票，四天合計送出5張機票，最大獎為「台北－美國不限航點」來回機票一張，活動熱度不輸亞洲館；韓國館今年主打韓流魅力，打造「朴寶劍zone」，還原全羅南道紫島打卡點，民眾完成互動即可獲得拍立得體驗，留下與寶劍的專屬合影；現場還推出「天天送好禮」活動，讓粉絲大排長龍。

今年各航空公司鎖定新興市場與熱門航點推出展場限定優惠。中華航空（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）、國泰航空、日本航空、越南航空及越捷航空均獨立參展，另有多家航空與國家館共同展出，讓民眾能現場比價、開票、抽獎一次完成。中華航空：配合12月初鳳凰城開航，全航線最低76折起，讓民眾用旅展價飛向世界。長榮航空：以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，設有達拉斯、釜山AI生成拍照區，並展示第四代豪華經濟艙座椅。日本航空：推出台北至日本來回機票未稅7,700元起。星宇航空：全航線85折起，展期消費滿2萬元並出示證明，可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票與星野集團住宿券。達美航空：主打直飛西雅圖來回85折起。

交通部觀光署「國家風景區旅遊亮點館」整合全台13處風景區與觀光圈，從阿里山日出、東海岸海景到馬祖島嶼慢活，推出主題遊程，食宿遊購行一站到位。

農業部結合農遊路線、產地與小農展售，呈現多元農村旅遊樣貌；客家委員會「客家館」串聯客庄小旅行、飲食與文化體驗；故宮博物院以「故宮100+」結合AI「命定特展」與「尋寶趣」互動，精品周邊展場限定9折。此外，屏東館以「恆春建城150」為主題打造山海城意象，邀集在地業者參展；金門館則推打卡送禮、DIY體驗與滿額禮，串連「老兵召集令」與跳島新路線等特色遊程。現場還有多項主題策展，串起山海生態、文化走讀、小鎮慢遊與溫泉節慶，提供展場限定優惠、路線諮詢與互動體驗。

各大旅行社齊推超值折扣，從短線、長線到主題遊一次網羅。包含買一送一、第二人折扣、現折回饋、抽獎活動與展場限定優惠。自由行旅客可鎖定「機＋酒」、交通票券與海外上網等一站式組合，現場再享多項加碼回饋。想搶先卡位寒假、春節與連假行程，逛一圈ITF就能一次搞定。年末聚餐、跨年聚會多，飯店住宿券最低下殺不到1折、熱銷餐券3.1折起，最低只要999元即可享受五星飯店美食。想泡名湯、品美食，也可趁旅展入手超值SPA泡湯券，和親友輕鬆開啟溫泉之旅。

對於，普發現金一萬元是否刺激消費，雄獅旅遊觀察，受惠於寒假延長和9天春節假期，今年冬季旅遊市場以歐洲與亞非線成長最為明顯。歐洲線寒假進單人數較去年同期成長3倍，以義大利、奧捷、北歐極光團最受青睞，其中北歐團能見度已達明年6月；亞非線寒假與春節訂單成長近8成，以埃及、土耳其、杜拜買氣最旺。此外，雄獅（2731）也針對新開航點如神戶、鳳凰城、達拉斯等包裝相關行程，滿足多元旅遊需求。預期在普發現金、國定假日增加、會員制度升級，及ITF 旅展效益等利多帶動下，整體旅展業績可望雙位數成長。