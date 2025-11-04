三商炸雞「買5送5」、福勝亭「套餐現省166」 人氣9品牌「滿千送百」

迎接雙11到來，三商餐飲集團旗下「三商巧福」、「三商鮮五丼」、「福勝亭」等5大品牌，同步推出期間限定優惠。即日起至11月30日，「三商巧福」推出「冷凍調理包兩盒350元」；「三商鮮五丼」於11月8日至11月14日期間，推出丼飯組合優惠，消費「唐揚親子丼＋滷豆腐＋杯裝飲料」，即贈「招牌牛丼」1份，原價370元，特惠價235元，會員再優惠5元。

「福勝亭」自即日起至11月12日，截圖活動畫面即可享組合優惠，「開運豬排定食＋芝麻牛蒡絲」，原價265元，特惠價199元；「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋胡麻豆腐＋飲料2杯」，原價565元，特惠價399元。「三商炸雞」至11月12日前，購買「酷樂雞腿5隻」送「義式腿排5塊」，原價675元，特惠價349元；「青花椒脆皮二節翅」10隻，原價200元，特惠價99元。買「雙色起司酥炸棒腿」送「青花椒麻雞塊」，原價229元，特惠價169元。另外活動期間消費滿448元，再贈「煉乳銀絲卷」1份，價值89元。

即日起至12月7日，「拿坡里披薩．炸雞」推出新品「招牌牛丼披薩」，並推出買大送大優惠，原價880元，優惠價490元。點購指定公益套餐，加價269元可預購三用保溫袋，每個保溫袋將捐款33元給樂作創益協會。

隨著全民普發現金即將入袋，「慕里諾國際餐飲集團」決定集結旗下勝勢豬排、勝政豬排、かつ丼屋 勝急、Suage湯咖哩、泰迪農園、BEPPIN PASTA、BEPPIN EXPRESS、杏桃鬆餅屋及安普雷修Sweets等9大品牌，自11月12日起，同步推出「滿千送百」放大術。活動期間消費滿1,000元，即贈100元折抵券、滿2,000送200，以此類推，累贈無上限。下次消費時，不限消費金額，折抵券均可疊加使用。