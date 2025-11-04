捕捉義大利湖光山色間的夢幻氣息！香奈兒25/26 Cruise系列形象美極

迎接即將於11月10日起上市的2025/26 Cruise度假系列，香奈兒（CHANEL）發布由知名時尚攝影師Mario Sorrenti於義大利科莫湖畔（Lake Como）展開的全新形象廣告。在此湖光山色中，模特兒Alix Bouthors、Ida Heiner 與陳栩蔚以一系列充滿電影劇照般的影像，詮釋了本次度假系列的精神，彷彿一首獻給度假時尚與義式美好生活（la dolce vita）的視覺頌歌。

細膩的鏡頭延續了去年五月於埃斯特別墅 (Villa d'Este) 大秀時，由這座文藝復興時期建築瑰寶所營造出的魔幻氛圍。畫面設計巧用對比元素：戲劇性的黑色與虹彩白、細膩與閃耀、純粹線條與奢華細節相互交融。各式各樣度假氣息的配件進一步強化這種視覺效果：漆皮蜜兒拖鞋、超大黑色太陽眼鏡、亮黃色拉菲草編織托特包和CHANEL 25小型包，皆是夢幻度假的元素。