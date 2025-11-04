酷澎WOW會員制度受家長青睞　靈活訂閱機制創造超值育兒體驗

圖／Coupang 提供

台灣生育率持續低迷，少子化問題已被視為國安危機。不過，在育兒市場中，Coupang酷澎憑藉豐富商品貨架與快速物流服務，成為育兒家庭值得信賴的夥伴。從尿布、奶粉、米餅，到嬰幼兒日用品、玩具與童書，酷澎讓爸媽能一站購足，輕鬆滿足新生兒到學齡兒童的各項需求。成為WOW會員後，更能享受隨時下單、最快隔天送達的「火箭速配」服務，讓育兒生活更加從容。

「我以前下班騎車回家，還得繞去買晚餐、買尿布，踏板上總是堆滿東西。」回想起第一胎時的忙亂時光，Myra忍不住笑說，自己都佩服當時的毅力。她也分享，酷澎的出現讓育兒生活變得輕鬆許多。

「女兒開始要用拉拉褲的時候，我在搜尋尿布品牌時看到Coupang酷澎的app，就下載來試試看。」Myra說，酷澎的商品頁面清楚標示每片尿布的單價，讓她第一次購買就印象深刻。孩子入睡後，她常利用片刻空檔拿起手機快速補貨，酷澎app會提醒常購項目，讓她補貨毫不費時，節省出更多時間留給自己。

今年起，酷澎推出「WOW會員」制度，Myra直呼「超方便」。她回憶過去為了湊滿490元免運門檻，感覺被迫購買暫時用不到的商品，如今有了WOW會員，即使只買一包尿布也能免運送到家，「不需要囤貨，想買什麼就下單，家裡空間也更好利用。」她也提到，WOW會員不僅提供每日低價、優惠透明，還能隨時自由取消，「每月59元的費用換來的是便利、時間和安心，真的非常值得。」

隨著兩個孩子漸漸長大、家裡活動空間需求增加，Myra更深刻體會到WOW會員「免門檻免運」的便利。不必為運費或庫存煩惱，酷澎成了她最可靠的育兒夥伴，陪伴家庭度過每個階段的成長時光。