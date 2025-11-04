聽新聞
88折再享「買1送1券」！台南首間「麵屋一燈」限定拉麵加了虱目魚鬆
來自日本、目前在全台已經有6間店的「麵屋一燈」，將於11月5日進駐台南西門新天地，成為全台第7間、台南首間分店。店內並特別推出台南限定款「醬油煮干清湯拉麵」，並可享全單88折、送「買1送1券」等開幕慶祝優惠。
麵屋一燈以濃厚雞湯拉麵聞名，曾被評選為「東京拉麵之王」，目前在台北、台中、高雄等地均有分店。全新開幕的「麵屋一燈 台南西門店」為台南首間門市，除了經典明星商品之外，並延續「一店一限定」的傳統，限定推出「醬油煮干清湯拉麵」以慢火熬煮的雞湯並且融入日式醬油為湯底，同時加入台南虱目魚鬆，為拉麵愛好者帶來不同的醇厚風味，每碗298元。
為慶祝新店開幕，開幕首5日到店內用，即享「全單88折」優惠。現場掃碼再領「買1送1券」，數量有限，領完為止。活動期間平日15:00–17:00來店消費，即可參加「劍玉遊戲」，三次內成功挑戰者，可享有「拉麵88元」優惠價。11月10日至11月30日，凡消費限定口味「醬油煮干清湯拉麵」，即可獲得「拉麵第二碗半價券」1張。
