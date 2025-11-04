高雄日航酒店「周歲祭」推「1111限定套餐」

高雄日航酒店正式迎來開幕滿週年，「周歲祭」期間限定優惠專案正式啟動。即日起至11 月30 日止，透過酒店官網預訂「一泊滿食」住房專案，入住即可獲贈「滿食護照」，一次體驗館內五間餐廳的經典料理，並享現場週年轉轉樂抽獎機會乙次，有機會一人獨得高雄日航酒店總統套房免費住宿。

高雄日航酒店總經理福元雅彦表示：「開幕至今一年來，我們感謝旅客與在地賓客的支持與鼓勵，高雄日航酒店將持續以日式款待精神為核心，推出更多能與城市一同成長的活動與企劃，與大家共同迎接下一個嶄新的里程碑。」

高雄日航酒店週年慶同步響應政府「普發一萬元」政策，推出限時住房優惠「一泊滿食」，體驗原價超過20,000元住宿及餐飲饗宴，專案平日每晚6,900元起（另加10%服務費及5%稅金），將一萬元的消費最大化，專案入住贈「滿食護照」，一次體驗館內五間餐廳的招牌美饌。

以咖啡廳人氣珠寶盒下午茶為序幕，晚間續享日本料理「飛翔」前菜拼盤與刺身拼盤、桃泉中餐廳招牌木瓜盅、蟹黃芙蓉虎蝦球、Rooftop Bar 22 天空酒吧風味燻烤豬肋排、綜合水果盤與麒麟啤酒（提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康）。住房專案含翌日全自助式早餐至多兩客，一次體驗住宿、下午茶與多國美饌，一次品味高雄日航酒店的全餐飲魅力。

「周歲祭」同時結合高雄日航酒店五間代表國際飲食文化的餐廳和酒吧，推出以11月1日、酒店開幕一週年紀念日為概念的「1111限定套餐」，獻上日、粵、西式特色美饌，敬邀賓客共享慶典氛圍。

即日起至11月30日止，凡入住週年限定住房專案或餐飲單筆消費達5,000元，即可參加現場「週年轉轉樂抽獎」乙次。獎項內容豐富，包括台北大倉久和大飯店住宿、高雄日航酒店總統套房免費住宿、桃泉中餐廳雙人套餐、日本料理飛翔雙人和食套餐、咖啡廳珠寶盒下午茶組等尊榮體驗；同時也結合眾多品牌好禮。