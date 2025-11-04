快訊

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

高雄日航酒店「周歲祭」推「1111限定套餐」

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

高雄日航酒店正式迎來開幕滿週年，「周歲祭」期間限定優惠專案正式啟動。即日起至11 月30 日止，透過酒店官網預訂「一泊滿食」住房專案，入住即可獲贈「滿食護照」，一次體驗館內五間餐廳的經典料理，並享現場週年轉轉樂抽獎機會乙次，有機會一人獨得高雄日航酒店總統套房免費住宿。

高雄日航酒店總經理福元雅彦表示：「開幕至今一年來，我們感謝旅客與在地賓客的支持與鼓勵，高雄日航酒店將持續以日式款待精神為核心，推出更多能與城市一同成長的活動與企劃，與大家共同迎接下一個嶄新的里程碑。」

高雄日航酒店週年慶同步響應政府「普發一萬元」政策，推出限時住房優惠「一泊滿食」，體驗原價超過20,000元住宿及餐飲饗宴，專案平日每晚6,900元起（另加10%服務費及5%稅金），將一萬元的消費最大化，專案入住贈「滿食護照」，一次體驗館內五間餐廳的招牌美饌。

以咖啡廳人氣珠寶盒下午茶為序幕，晚間續享日本料理「飛翔」前菜拼盤與刺身拼盤、桃泉中餐廳招牌木瓜盅、蟹黃芙蓉虎蝦球、Rooftop Bar 22 天空酒吧風味燻烤豬肋排、綜合水果盤與麒麟啤酒（提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康）。住房專案含翌日全自助式早餐至多兩客，一次體驗住宿、下午茶與多國美饌，一次品味高雄日航酒店的全餐飲魅力。

「周歲祭」同時結合高雄日航酒店五間代表國際飲食文化的餐廳和酒吧，推出以11月1日、酒店開幕一週年紀念日為概念的「1111限定套餐」，獻上日、粵、西式特色美饌，敬邀賓客共享慶典氛圍。

即日起至11月30日止，凡入住週年限定住房專案或餐飲單筆消費達5,000元，即可參加現場「週年轉轉樂抽獎」乙次。獎項內容豐富，包括台北大倉久和大飯店住宿、高雄日航酒店總統套房免費住宿、桃泉中餐廳雙人套餐、日本料理飛翔雙人和食套餐、咖啡廳珠寶盒下午茶組等尊榮體驗；同時也結合眾多品牌好禮。

延伸閱讀

高雄果嶺公園建人行天橋串連澄清湖 地方質疑破壞原始森林

Blackpink高雄演唱會Lisa無名指「這款」戒指、Jisoo新手環必須認識！

高雄特教助理員國定假日無薪惹議 議員批不公 教育局：檢討改善

影／高雄小夫妻「3貼」騎機車 幼童竟雙腳懸空垂掛車外

相關新聞

日本老字號醬油「龜甲萬」防腐劑超標 162公斤被要求退運或銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，本次共13項違規食品在邊境被攔下。忠信國際開發事業有限公司進口日本「龜甲萬」醬油，被...

吃一蘭拉麵免再瞎晃2小時！台北本店開放「線上取號」 步驟超簡單

日本知名的「一蘭拉麵」宣布再度升級台灣服務，全新「線上抽取號碼牌」功能正式上線，目前僅限「台灣台北本店」使用。官方表示，感謝粉絲長期耐心等候，這次更新後，消費者可透過「一蘭台灣 APP」直接線上取號、查看叫號進度，省下現場苦等的時間。

88折再享「買1送1券」！台南首間「麵屋一燈」限定拉麵加了虱目魚鬆

來自日本、目前在全台已經有6間店的「麵屋一燈」，將於11月5日進駐台南西門新天地，成為全台第7間、台南首間分店。店內並特...

雙11掃拖機器人新品優惠開跑 石頭科技3.8折起、iRobot買就送掛燙機

雙11檔期正是入手高單價家電的最佳時機，今年清潔家電市場超熱絡，Roborock與iRobot同步推出限時優惠與新品，搶...

勞力士官方認證中古表首現台灣！金生儀鐘表忠孝店 實體、網路雙公開

勞力士曾在2022年開始於歐洲、北美推出「中古表官方認證企劃」（Rolex Certified Pre-Owned），近...

全家普發活動太狂！推「放大三重奏」好神卡、刮刮樂、ATM 再送咖啡

全家搶搭普發萬元熱潮，宣布自11月5日起至12月31日推出「普發放大三重奏」活動，祭出實體與線上雙軸優惠方案。此次以「現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。