快訊

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

聽新聞
0:00 / 0:00

雙11掃拖機器人新品優惠開跑 石頭科技3.8折起、iRobot買就送掛燙機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iRobot AutoWash全能基座自動清潔系統，整合「自動集塵、補水、熱水洗拖布、高溫烘乾與基座自清潔」5大功能，實現真正免手動維護的全自動清潔循環。圖／來思比科技提供
iRobot AutoWash全能基座自動清潔系統，整合「自動集塵、補水、熱水洗拖布、高溫烘乾與基座自清潔」5大功能，實現真正免手動維護的全自動清潔循環。圖／來思比科技提供

雙11檔期正是入手高單價家電的最佳時機，今年清潔家電市場超熱絡，Roborock與iRobot同步推出限時優惠與新品，搶攻年末清潔商機。

Roborock石頭科技自即日起至11月13日啟動雙11限時優惠，掃拖機器人、洗地機、吸塵器與洗衣機等全系列產品於指定線上通路推出最低2.3折優惠，並加碼多重贈品與各平台回饋方案，滿足不同家庭的智慧清潔需求。

主打新品Qrevo Curv 2 Flow「搖滾巨星」滾筒活水掃拖機器人，以加壓式滾筒與活水實時清洗技術實現「以淨拖淨」，能有效去除醬油、咖啡漬等頑固污漬，伸縮拖布深入牆角與家具邊緣，雙11特價3.8折、22,888元入手。F25 Ultra洗地機則透過高溫蒸氣與熱水洗地，有效分解油污並抑菌除蟎，限時4.5折優惠價17,911元。

此外，全新H60 Hub Pro吸塵器具170AW吸力與自動集塵設計，能輕鬆應對地毯、毛髮與灰塵清潔，雙11特價12,888元，現省16,102元。同步優惠的還有洗衣機H1、H1 Neo及M1 Pure等熱銷機型，打造最完整的智慧居家清潔方案。

iRobot旗下全新Roomba系列強勢登場，從旗艦級Roomba Max 705 Combo+AutoWash到小資首選Roomba 105 Combo，全面滿足多元居家清潔需求。即日起iRobot周年慶結合雙11限時優惠，全系列機種7.5折起，百貨購買指定機型Roomba Max 705 Combo、Plus 505 Combo即贈法國SteamOne蒸氣掛燙機，各電商平台同步祭出獨家回饋。

首推今年新推出的旗艦款Roomba Max 705 Combo+AutoWash AI滾筒活熱水掃拖旗艦機皇，採用創新熱水洗拖科技與智慧導航系統，滾筒式拖布搭配多孔噴淋設計，以72º高溫熱洗強效去除油污與細塵；升級絕壁貼邊功能，清掃更精準。

AutoWash基座整合自動集塵、補水、熱水洗拖布、高溫烘乾及基座自清潔5大功能，實現全自動化清潔流程。內建AI繪圖、PrecisionVision導航與DirtDetect髒污偵測系統，能辨識障礙與寵物糞便並自動強化重污區清掃。另有505與105系列滿足小家庭與租屋族需求。

H60 Hub Pro吸塵器實現一放上就自動集塵，大容量實現100天免倒垃圾，帶你輕鬆應對各種棘手的居家清潔情境。雙11期間最低只要12,888元即可入手。圖／石頭科技提供
H60 Hub Pro吸塵器實現一放上就自動集塵，大容量實現100天免倒垃圾，帶你輕鬆應對各種棘手的居家清潔情境。雙11期間最低只要12,888元即可入手。圖／石頭科技提供
Qrevo Curv 2 Flow「搖滾巨星」掃拖機器人，以滾筒拖布搭配潔淨活水輕鬆清除頑固污垢，實現以淨拖淨，限時最低價只要22,888元。圖／石頭科技提供
Qrevo Curv 2 Flow「搖滾巨星」掃拖機器人，以滾筒拖布搭配潔淨活水輕鬆清除頑固污垢，實現以淨拖淨，限時最低價只要22,888元。圖／石頭科技提供
Roomba 205 Combo壓縮集塵掃拖機器人具備無基座、自動壓縮集塵特色，擺放更省空間。圖／來思比科技提供
Roomba 205 Combo壓縮集塵掃拖機器人具備無基座、自動壓縮集塵特色，擺放更省空間。圖／來思比科技提供
iRobot迎接全自動清潔新紀元，2025全新Roomba掃拖機器人系列，週年慶、雙11超值優惠7.5折起。圖／來思比科技提供
iRobot迎接全自動清潔新紀元，2025全新Roomba掃拖機器人系列，週年慶、雙11超值優惠7.5折起。圖／來思比科技提供

雙11

延伸閱讀

TAIWAN SUZUKI 推出11月全車系優惠方案 進口車最低54.9萬起

普發1萬元怎麼花..北市找晶華酒店101推高CP值台北之旅

馬太鞍堰塞湖災後家電補給卡關 縣府曝原因：廠商供應不及

一喝上癮！全家「神級飲料」限時1元爆紅 網狂掃：直接囤一箱

相關新聞

日本老字號醬油「龜甲萬」防腐劑超標 162公斤被要求退運或銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，本次共13項違規食品在邊境被攔下。忠信國際開發事業有限公司進口日本「龜甲萬」醬油，被...

吃一蘭拉麵免再瞎晃2小時！台北本店開放「線上取號」 步驟超簡單

日本知名的「一蘭拉麵」宣布再度升級台灣服務，全新「線上抽取號碼牌」功能正式上線，目前僅限「台灣台北本店」使用。官方表示，感謝粉絲長期耐心等候，這次更新後，消費者可透過「一蘭台灣 APP」直接線上取號、查看叫號進度，省下現場苦等的時間。

88折再享「買1送1券」！台南首間「麵屋一燈」限定拉麵加了虱目魚鬆

來自日本、目前在全台已經有6間店的「麵屋一燈」，將於11月5日進駐台南西門新天地，成為全台第7間、台南首間分店。店內並特...

雙11掃拖機器人新品優惠開跑 石頭科技3.8折起、iRobot買就送掛燙機

雙11檔期正是入手高單價家電的最佳時機，今年清潔家電市場超熱絡，Roborock與iRobot同步推出限時優惠與新品，搶...

勞力士官方認證中古表首現台灣！金生儀鐘表忠孝店 實體、網路雙公開

勞力士曾在2022年開始於歐洲、北美推出「中古表官方認證企劃」（Rolex Certified Pre-Owned），近...

全家普發活動太狂！推「放大三重奏」好神卡、刮刮樂、ATM 再送咖啡

全家搶搭普發萬元熱潮，宣布自11月5日起至12月31日推出「普發放大三重奏」活動，祭出實體與線上雙軸優惠方案。此次以「現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。