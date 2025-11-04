雙11掃拖機器人新品優惠開跑 石頭科技3.8折起、iRobot買就送掛燙機

雙11檔期正是入手高單價家電的最佳時機，今年清潔家電市場超熱絡，Roborock與iRobot同步推出限時優惠與新品，搶攻年末清潔商機。

Roborock石頭科技自即日起至11月13日啟動雙11限時優惠，掃拖機器人、洗地機、吸塵器與洗衣機等全系列產品於指定線上通路推出最低2.3折優惠，並加碼多重贈品與各平台回饋方案，滿足不同家庭的智慧清潔需求。

主打新品Qrevo Curv 2 Flow「搖滾巨星」滾筒活水掃拖機器人，以加壓式滾筒與活水實時清洗技術實現「以淨拖淨」，能有效去除醬油、咖啡漬等頑固污漬，伸縮拖布深入牆角與家具邊緣，雙11特價3.8折、22,888元入手。F25 Ultra洗地機則透過高溫蒸氣與熱水洗地，有效分解油污並抑菌除蟎，限時4.5折優惠價17,911元。

此外，全新H60 Hub Pro吸塵器具170AW吸力與自動集塵設計，能輕鬆應對地毯、毛髮與灰塵清潔，雙11特價12,888元，現省16,102元。同步優惠的還有洗衣機H1、H1 Neo及M1 Pure等熱銷機型，打造最完整的智慧居家清潔方案。

iRobot旗下全新Roomba系列強勢登場，從旗艦級Roomba Max 705 Combo+AutoWash到小資首選Roomba 105 Combo，全面滿足多元居家清潔需求。即日起iRobot周年慶結合雙11限時優惠，全系列機種7.5折起，百貨購買指定機型Roomba Max 705 Combo、Plus 505 Combo即贈法國SteamOne蒸氣掛燙機，各電商平台同步祭出獨家回饋。

首推今年新推出的旗艦款Roomba Max 705 Combo+AutoWash AI滾筒活熱水掃拖旗艦機皇，採用創新熱水洗拖科技與智慧導航系統，滾筒式拖布搭配多孔噴淋設計，以72º高溫熱洗強效去除油污與細塵；升級絕壁貼邊功能，清掃更精準。