快訊

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

聽新聞
0:00 / 0:00

勞力士官方認證中古表首現台灣！金生儀鐘表忠孝店 實體、網路雙公開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2002年之勞力士Oyster Perpetual Datejust 36腕表，價格店洽。圖／ROLEX提供
2002年之勞力士Oyster Perpetual Datejust 36腕表，價格店洽。圖／ROLEX提供

勞力士曾在2022年開始於歐洲、北美推出「中古表官方認證企劃」（Rolex Certified Pre-Owned），近日品牌則宣布，將與本地歷史悠久的金生儀鐘表合作，於台灣正式推行官方認證中古表，同時金生儀官方網站上也已公布該系列表款、價格公開透明。

二級市場的高度流通與穩定，亦可視為一級市場經濟活絡的象徵，因此「官方認證」（Certified Pre-Owned）已然是高級汽車、高級鐘表行之有年的風潮趨勢。勞力士初始先在2022年在歐洲部分Bucherer通路與北美推出，去年則陸續於日本勞力士表參道專賣店，以及香港則與東方表行合作，推出亞洲版的「勞力士中古表認證計劃」。

所謂的「勞力士中古表認證計劃」是指表款經過勞力士官方認證，並經妥善的維修保養，確認表款性能運作如常。每一只勞力士中古表所接受的檢測將與勞力士新購表款的檢測一致，同時隨附保證卡與吊牌則附上「Rolex Certified Pre-Owned」的印章與字樣，同時具備全球兩年保固保證。

本次「勞力士中古表認證計劃」合作的金生儀鐘表創立於1923年，為台灣歷史最悠久之高級鐘表經銷商並已傳承至家族第四代。金生儀鐘表官方網站中「勞力士中古表認證」的「特選腕表」分類中，將顯示表款的系列名稱、出產年份、材質、表款型號、機芯型號、售價等資資訊，同時還可依據價格、尺寸、材質、面盤、系列等選項進行快速篩選，一覽無遺。

目前「勞力士中古表認證計劃」（Rolex Certified Pre-Owned）已在金生儀鐘表忠孝店推出，地址為：台北市忠孝東路四段235號，亦可電洽：02-2751-9866。

勞力士的「中古表認證計劃」皆比照新表、經防水性能檢測。圖／ROLEX提供
勞力士的「中古表認證計劃」皆比照新表、經防水性能檢測。圖／ROLEX提供
勞力士的「中古表認證計劃」表款皆具有保證卡與吊牌，附上Rolex Certified Pre-Owned字樣。圖／ROLEX提供
勞力士的「中古表認證計劃」表款皆具有保證卡與吊牌，附上Rolex Certified Pre-Owned字樣。圖／ROLEX提供
勞力士的「中古表認證計劃」（CPO）皆通過等同新表的檢測與保養。圖／ROLEX提供
勞力士的「中古表認證計劃」（CPO）皆通過等同新表的檢測與保養。圖／ROLEX提供
勞力士的「中古表認證計劃」最先於2022年在歐洲、北美推出，去年下旬登陸亞洲，並在近日正式在台灣發表。圖／ROLEX提供
勞力士的「中古表認證計劃」最先於2022年在歐洲、北美推出，去年下旬登陸亞洲，並在近日正式在台灣發表。圖／ROLEX提供

勞力士

延伸閱讀

超級滿月忙什麼？Swatch「海狸月」Moonshine Gold腕表 滿月限定

日本製表推新品！CASIO重返1980、SEIKO絕景上手 CITIZEN詠嘆古文學

疑于朦朧亡靈通訊片稱還會有事　喊出2字網憂「下一個是易烊千璽」

2026的免費瑞士旅行？RADO創意大賽開跑 加碼高科技陶瓷與他們的產地

相關新聞

日本老字號醬油「龜甲萬」防腐劑超標 162公斤被要求退運或銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，本次共13項違規食品在邊境被攔下。忠信國際開發事業有限公司進口日本「龜甲萬」醬油，被...

吃一蘭拉麵免再瞎晃2小時！台北本店開放「線上取號」 步驟超簡單

日本知名的「一蘭拉麵」宣布再度升級台灣服務，全新「線上抽取號碼牌」功能正式上線，目前僅限「台灣台北本店」使用。官方表示，感謝粉絲長期耐心等候，這次更新後，消費者可透過「一蘭台灣 APP」直接線上取號、查看叫號進度，省下現場苦等的時間。

88折再享「買1送1券」！台南首間「麵屋一燈」限定拉麵加了虱目魚鬆

來自日本、目前在全台已經有6間店的「麵屋一燈」，將於11月5日進駐台南西門新天地，成為全台第7間、台南首間分店。店內並特...

雙11掃拖機器人新品優惠開跑 石頭科技3.8折起、iRobot買就送掛燙機

雙11檔期正是入手高單價家電的最佳時機，今年清潔家電市場超熱絡，Roborock與iRobot同步推出限時優惠與新品，搶...

勞力士官方認證中古表首現台灣！金生儀鐘表忠孝店 實體、網路雙公開

勞力士曾在2022年開始於歐洲、北美推出「中古表官方認證企劃」（Rolex Certified Pre-Owned），近...

全家普發活動太狂！推「放大三重奏」好神卡、刮刮樂、ATM 再送咖啡

全家搶搭普發萬元熱潮，宣布自11月5日起至12月31日推出「普發放大三重奏」活動，祭出實體與線上雙軸優惠方案。此次以「現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。