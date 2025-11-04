勞力士官方認證中古表首現台灣！金生儀鐘表忠孝店 實體、網路雙公開

勞力士曾在2022年開始於歐洲、北美推出「中古表官方認證企劃」（Rolex Certified Pre-Owned），近日品牌則宣布，將與本地歷史悠久的金生儀鐘表合作，於台灣正式推行官方認證中古表，同時金生儀官方網站上也已公布該系列表款、價格公開透明。

二級市場的高度流通與穩定，亦可視為一級市場經濟活絡的象徵，因此「官方認證」（Certified Pre-Owned）已然是高級汽車、高級鐘表行之有年的風潮趨勢。勞力士初始先在2022年在歐洲部分Bucherer通路與北美推出，去年則陸續於日本勞力士表參道專賣店，以及香港則與東方表行合作，推出亞洲版的「勞力士中古表認證計劃」。

所謂的「勞力士中古表認證計劃」是指表款經過勞力士官方認證，並經妥善的維修保養，確認表款性能運作如常。每一只勞力士中古表所接受的檢測將與勞力士新購表款的檢測一致，同時隨附保證卡與吊牌則附上「Rolex Certified Pre-Owned」的印章與字樣，同時具備全球兩年保固保證。

本次「勞力士中古表認證計劃」合作的金生儀鐘表創立於1923年，為台灣歷史最悠久之高級鐘表經銷商並已傳承至家族第四代。金生儀鐘表官方網站中「勞力士中古表認證」的「特選腕表」分類中，將顯示表款的系列名稱、出產年份、材質、表款型號、機芯型號、售價等資資訊，同時還可依據價格、尺寸、材質、面盤、系列等選項進行快速篩選，一覽無遺。