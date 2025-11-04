快訊

京都秋意上桌！Bellini鮭魚抹茶醬水管麵、抹茶蛋糕捲限定登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「抹茶手作蛋糕捲」220元。圖／三澧餐飲集團提供
「抹茶手作蛋糕捲」220元。圖／三澧餐飲集團提供

呼叫抹茶控！來自東京的義式料理品牌「Bellini Pasta Pasta」，這次以「京都秋意」為主題，推出期間限定抹茶系列菜單。由日籍主廚選用京都丸久小山園抹茶入菜，結合義式烹調手法，帶來主食、甜點到飲品的全新「抹茶饗宴」，即日起至2026年1月4日，全台門市同步供應。

主餐推薦 「香煎鮭魚抹茶醬手工水管麵」（420元／份），以義式奶油白醬融合丸久小山園抹茶，佐挪威厚切鮭魚、松子與奶油起司，最後淋上新鮮檸檬提味。豐潤油脂交織茶香，讓抹茶的清新韻味與鮭魚鮮香在口中層層展開，秋意十足。

甜品控必嚐的 「抹茶手作蛋糕捲」（220元／份），以法國鮮奶霜與小山園抹茶粉調製內餡，奶香與茶香交融，搭配新鮮草莓果香，完美呈現京都的婉約氣息。此款甜點自11月1日至11月30日每日限量販售，錯過不再。

飲品部分則推出 「草莓抹茶拿鐵」（180元／杯），小山園抹茶的細膩茶韻融合草莓的甜潤果香，翠綠與鮮紅的色彩層次讓人拍不停，也為秋冬注入一抹柔亮綠意。

來自東京的義式料理品牌「Bellini Pasta Pasta」，推出期間限定抹茶系列菜單。圖／三澧餐飲集團提供
來自東京的義式料理品牌「Bellini Pasta Pasta」，推出期間限定抹茶系列菜單。圖／三澧餐飲集團提供
「草莓抹茶拿鐵」180元。圖／三澧餐飲集團提供
「草莓抹茶拿鐵」180元。圖／三澧餐飲集團提供
「香煎鮭魚抹茶醬手工水管麵」420元。圖／三澧餐飲集團提供
「香煎鮭魚抹茶醬手工水管麵」420元。圖／三澧餐飲集團提供

