快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

普發萬元超商幫你加碼 7-ELEVEN最高送700元 全家刮刮樂抽萬元購物金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
11月5日起7-ELEVEN實體門市推出限量經典磁吸LED招牌燈箱（4款款式隨機），限時消費滿1,111元可免費贈送1個，限量送完為止。圖／7-ELEVEN提供
11月5日起7-ELEVEN實體門市推出限量經典磁吸LED招牌燈箱（4款款式隨機），限時消費滿1,111元可免費贈送1個，限量送完為止。圖／7-ELEVEN提供

全民普發萬元即將上路，7-ELEVEN與全家便利商店搶搭熱潮，推出限時優惠與多重加碼活動，讓萬元現金價值再放大。

年末歡樂登場的「7-ELEVEN DAY購物節」今年搭上全民普發萬元話題熱潮，11月5日至11月10日全台逾7,200家門市推出限時6天4重優惠好康。第一重，全店13大類商品指定品項2件7.9折、4件7.5折，部分品項買2送2；第二重，使用指定信用卡或支付工具單筆滿1,111元立折100元，單張卡最高折300元；第三重，uniopen會員結帳滿222元或EC取貨贈20元抵用券；第四重，滿1,111元可獲UNIDESIGN衛生紙、韓國熊津紅蔘飲或限量經典磁吸LED招牌燈箱（4款隨機）等好禮3選1。

此外，11月8日至10日卡友限時加碼，使用uniopen聯名卡滿1,111元再折100元，活動前後段最高可享500元折扣。自11月5日至12月31日，uniopen會員購買「1,000元放大隨取卡」可消費至1,070元並贈50點OPENPOINT，若以現金萬元購買10張，最高再得700元購物金與500點點數。

自11月17日起至12月14日止，於7-ELEVEN門市內的中國信託ATM領取普發萬元現金，週週都可享有不同的小白單優惠，包含等精品美式/拿鐵、特選拿鐵/美式、可口可樂纖維+、農心辛拉麵、韓國熊津紅蔘飲等多款熱門買2送2商品優惠。

全家便利商店則以「現金放大術」為核心策略，自11月5日至12月31日推出「普發三重奏」活動，線上線下推出多元回饋與優惠。

第一重推出限量「好神（省）卡」，Q版媽祖與財神兩款設計，每張售價2,000元，內含同額禮物卡並加贈210元紅利金，兼具開運與實用價值。第二重為「全民普發好運刮刮樂」，自11月12日至25日於APP限時開賣，每張售價1,000元，含1,000元禮物卡與100元紅利金，購買者可獲1次抽獎資格，有機會抽中Fami錢包1萬元購物金。

第三重為ATM領現加碼「全民+1 政府相挺」活動，11月17日至12月31日於全台門市使用台新、國泰世華或玉山ATM領取現金，即可獲商品優惠券，享Let’s Café買2送2、Fami!ce霜淇淋買2送1、bb.q專屬優惠等多重回饋，為普發現金再加值。

到全家店舖使用台新、國泰世華或玉山ATM領普發現金，即可獲得商品優惠券，兌換Let’s Café、Fami!ce霜淇淋及bb.q人氣商品等多項限定優惠。圖／全家便利商店提供
到全家店舖使用台新、國泰世華或玉山ATM領普發現金，即可獲得商品優惠券，兌換Let’s Café、Fami!ce霜淇淋及bb.q人氣商品等多項限定優惠。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN推出千元放大隨取卡，單張最高可消費至1,070元，隨卡再加贈OPENPOINT點數50點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出千元放大隨取卡，單張最高可消費至1,070元，隨卡再加贈OPENPOINT點數50點。圖／7-ELEVEN提供
全家推出「普發三重奏」活動，包括線下實體「好神（省）卡」、線上APP「全民普發好運刮刮樂+抽獎趣」活動，以及ATM領現加碼優惠。圖／全家便利商店提供
全家推出「普發三重奏」活動，包括線下實體「好神（省）卡」、線上APP「全民普發好運刮刮樂+抽獎趣」活動，以及ATM領現加碼優惠。圖／全家便利商店提供

普發一萬

延伸閱讀

普發現金聰明花 全家推「普發放大三重奏」

普發1萬 銀行加碼優惠 最高11萬元帶回家

普發現金5日起開放登記 八大行庫「放大加碼」一次看

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

相關新聞

日本老字號醬油「龜甲萬」防腐劑超標 162公斤被要求退運或銷毀

衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，本次共13項違規食品在邊境被攔下。忠信國際開發事業有限公司進口日本「龜甲萬」醬油，被...

吃一蘭拉麵免再瞎晃2小時！台北本店開放「線上取號」 步驟超簡單

日本知名的「一蘭拉麵」宣布再度升級台灣服務，全新「線上抽取號碼牌」功能正式上線，目前僅限「台灣台北本店」使用。官方表示，感謝粉絲長期耐心等候，這次更新後，消費者可透過「一蘭台灣 APP」直接線上取號、查看叫號進度，省下現場苦等的時間。

京都秋意上桌！Bellini鮭魚抹茶醬水管麵、抹茶蛋糕捲限定登場

呼叫抹茶控！來自東京的義式料理品牌「Bellini Pasta Pasta」，這次以「京都秋意」為主題，推出期間限定抹茶...

普發萬元超商幫你加碼 7-ELEVEN最高送700元 全家刮刮樂抽萬元購物金

全民普發萬元即將上路，7-ELEVEN與全家便利商店搶搭熱潮，推出限時優惠與多重加碼活動，讓萬元現金價值再放大。

普發現金聰明花 全家推「普發放大三重奏」

萬元普發在即，全家便利商店以「現金放大術」為核心策略，結合全台4400家店舖與會員APP雙軸並進，推出多元優惠與回饋機制...

聲量黑馬在屏東？十大泡湯勝地揭曉

溫泉季正式開跑！全台十大必訪泡湯勝地一次推薦，從獨立湯屋到大眾風呂通通有，快收藏好這份清單準備出發吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。