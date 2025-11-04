出國熱水自己煮才安全！國民家電品牌推出旅行專用智慧加熱熱水瓶

秋冬是台灣的旅遊旺季，國人出國旅遊一定會碰到的幾個狀況裡，有一項堪稱是連旅遊達人都可能忽略的魔王級陷阱，那就是「飯店熱水壺」，根據日本旅遊網站Sirabee於2015年的一項問卷調查，326個受訪者中，竟有12個人曾經在飯店熱水壺裡小便！中國新浪新聞網也曾報導，一名導遊親眼見過同團室友，用熱水壺煮髒內褲，令網友直呼「太噁心啦」，也因此，飯店熱水壺遂成為出國旅遊的一項隱藏隱憂，也成為網友在網路上爭論的主題。

圖/有你共創提供

台灣國民家電品牌RASTO也觀察到這個情況，設計團隊在比較了數款宣稱可加熱的保溫、加熱杯後發現，目前市面上有加熱功能的隨身杯，存在一些對消費者來說致命的缺陷，比如漏水問題、充電式鋰電池加熱過慢、安全性不足或保溫效果差等等，並耗費數百個日子研發，並由有你共創團隊在嘖嘖平台推出，專門針對旅行和即時熱水需求設計的智慧溫控杯「RASTO瞬熱杯」，將於2025年11月4日全台首賣！

圖/有你共創提供

在容量方面，RASTO瞬熱杯的容量為適合一人享用的400ml，約等於一杯便利商店中杯咖啡、大容量嬰兒奶瓶等，滿足多種情境的用水。

在旅行方面，除有便攜提把外，還支援國際電壓100至240V，涵蓋全球各地通用電壓，不用擔心落地後無法使用，且不含鋰電池，可以安全無虞的放進行李托運，搭飛機ok啦。

在加熱方面，RASTO瞬熱杯採用AC供電，不採用加熱速度緩慢的鋰電池，最快只要7分鐘就能將13℃常溫水加熱至100℃，及時提供消費者需要的熱水，並且還有六段經準控溫，可選擇45℃/65℃/75℃/85℃/92℃/100℃等六種常用溫度，支援你從咖啡到泡麵的所有用水需求。

在功能方面，首創預約加熱功能，可預約最多24小時後自動開始加熱，如你早上想一邊準備餐點，一邊等待熱水煮好，就可預約時間，備餐完畢隨即享用剛出鍋的熱水！

在安全方面，內膽使用符合SGS標準的食品級304不鏽鋼，耐磨耐腐蝕、不易殘留餘味，更裝載防乾燒設計，可避免過度加熱造成的危險，安全性掛保證！

在密封性方面，杯蓋有防漏防濺設計，經過激烈搖晃也不會漏水，裝一些含糖、有味道飲品時，更無須擔心洩漏需要清理了。

-

「RASTO瞬熱杯」，將於2025年11月4日（二）早上10：30於嘖嘖平台，由有你共創團隊獨家販售，如您擔心旅遊中無法取得安心熱水，或想更智慧的使用加熱產品，快來把握限量超早鳥的限時活動入手，下單還可輸入專屬折扣碼，最多省下$1,100元喔，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

嘖嘖募資平台