普發現金聰明花 全家推「普發放大三重奏」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
「全家」自11月5日起推出限量「好神(省)卡」，設計Q版媽祖款與財神款共兩種卡面，每張售價2000元，內含2000元禮物卡並加贈210元紅利金。圖／全家提供
「全家」自11月5日起推出限量「好神(省)卡」，設計Q版媽祖款與財神款共兩種卡面，每張售價2000元，內含2000元禮物卡並加贈210元紅利金。圖／全家提供

萬元普發在即，全家便利商店以「現金放大術」為核心策略，結合全台4400家店舖與會員APP雙軸並進，推出多元優惠與回饋機制，協助民眾聰明運用普發金，讓現金紅利在日常消費中加乘放大。

全家表示，自11月5日起至12月31日，「全家」推出「普發三重奏」活動，包括線下實體「好神（省）卡」、線上APP「全民普發好運刮刮樂+抽獎趣」活動，以及ATM領現加碼優惠，來「全家」領、用、玩一次滿足。

全家也指出，自11月5日起推出限量「好神（省）卡」，設計Q版媽祖款與財神款共兩種卡面，每張售價2000元，內含2000元禮物卡（無使用期限）並加贈210元紅利金，兼具開運趣味與超值回饋。民眾可於全台「全家」店舖購買，無論是自用分次消費、節慶贈禮或作為收藏紀念都適合。

除了實體活動外，全家APP於11月12日至11月25日推出活動，民眾只要「進入APP>熱門消息>全民普發好運刮刮樂」即可購買刮刮樂，每張售價1000元，內容包含1000元禮物卡及回饋紅利金100元，每日每會員限買3張，讓普發金輕鬆放大。

全家也說，自11月17日至12月31日，凡於全台「全家」店舖使用台新、國泰世華或玉山ATM完成「全民+1 政府相挺」普發現金領取，即可獲得商品優惠券（小白單），兌換Let’s Café、Fami!ce霜淇淋或bb.q人氣商品等多項限定優惠，為年底消費旺季注入更多驚喜與幸福感。

