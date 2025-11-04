快訊

日本老字號醬油「龜甲萬」防腐劑超標 162公斤被要求退運或銷毀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
業者忠信國際開發事業有限公司進口日本「龜甲萬」醬油，被驗出防腐劑超標，共162公斤需全數退運或銷毀。圖／食藥署提供
業者忠信國際開發事業有限公司進口日本「龜甲萬」醬油，被驗出防腐劑超標，共162公斤需全數退運或銷毀。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，本次共13項違規食品在邊境被攔下。忠信國際開發事業有限公司進口日本「龜甲萬」醬油，被驗出防腐劑超標，共162公斤需全數退運或銷毀。一批由西班牙進口的肉桂粉，被檢出重金屬含量超標，含鉛量達每公斤0.7毫克，共57公斤同樣在邊境被要求退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，一批由「忠信國際開發事業有限公司」報驗的日本醬油，檢出防腐劑「雙十二烷基硫酸硫胺明」每公斤0.04公克，已超過「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定的上限每公斤0.01毫克，這批防腐劑超標的日本醬油，被要求在邊境銷毀，食藥署對輸入業者忠信國際維持「監視查驗」，抽驗比率100%。

劉芳銘指出，業者忠信國際產品非首次違規，今年8月份食藥署才公布該業者輸入越南黑胡椒，被檢出蘇丹色素不合格，當時便對該公司輸入的「香辛料」及「調味醬」類產品，採監視查驗，本次輸入的日本龜甲萬醬油，就是監視查驗管制範圍內。針對不分業者自日本輸入的醬油，目前仍維持一般抽批查驗。

台北市「駿伸企業有限公司」輸入一批產地為西班牙的「卡門肉桂粉」，被檢出含重金屬鉛每公斤0.7毫克，依「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鉛於蔬果植物類之香草植物及香辛植物類限量為每公斤0.3毫克以下，因此被要求退運或銷毀。劉芳銘表示，該業者為近半年第一次被驗出違規，邊境查驗從一般抽批調升為加強抽批，抽驗比率為20％至50%。

2批由業者「金倫有限公司」報驗的越南「Wake Up」碳酸飲料，被驗出調味劑「磷酸」超標，每公斤0.34公克及0.36公克，這類調味劑依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定應不可使用，食藥署要求業者在邊境退運或銷毀。劉芳銘說，食藥署針對金倫有限公司在邊境抽驗比率，從一般抽批查驗調升為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

