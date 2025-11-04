吃一蘭拉麵免再瞎晃2小時！台北本店開放「線上取號」 步驟超簡單

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一蘭拉麵開放「線上取號」，目前僅限「台灣台北本店」使用。圖擷自臉書/天然豚骨拉麵專門店 一蘭台灣
日本知名的「一蘭拉麵」宣布再度升級台灣服務，全新「線上抽取號碼牌」功能正式上線，目前僅限「台灣台北本店」使用。官方表示，感謝粉絲長期耐心等候，這次更新後，消費者可透過「一蘭台灣 APP」直接線上取號、查看叫號進度，省下現場苦等的時間。

一蘭說明，新功能的開放時間將視現場候位情況彈性啟用，沒有固定時段，取號方式如下：

● 開啟「一蘭台灣 APP」，點選「搜尋店舖」→「台灣台北本店」。

● 點選「線上取號／查詢」，選擇用餐人數（含嬰幼兒，八人為限）。

● 閱讀號碼牌說明打勾並送出，即可取號成功。

● 等待叫號通知，也可至「線上取號／查詢」內查看目前叫號情況。提醒顧客系統將以推播通知顧客叫號情況，請開啟APP通知功能。

● 收到「候位通知」後，回店出示號碼牌手機畫面，依報到順序入店用餐。

官方提醒，號碼牌僅保留至到號後1小時內有效，若逾時未報到將失效。另外，因空間有限，到號後仍可能須稍作等候入店。報到時需全員到齊並出示號碼牌畫面方可進入等候區。

消息一出立刻在Threads上引發熱議，不少饕客留言大讚：「狂喜！！不用再為了吃一碗麵瞎晃2小時」、「太棒了！！終於有線上取號功能，上次半夜去吃還要等三個小時！又不知道該去哪混時間，改吃別的宵夜」、「配白飯讚讚」、「他的麵是算還不錯」。

