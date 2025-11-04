聲量黑馬在屏東？十大泡湯勝地揭曉

泡湯勝地 誰蟬聯進榜？

時序入秋，微涼的空氣逐漸取代盛夏的悶熱。每當氣溫驟降，泡湯便成為許多人心中最療癒的首選行程。浸泡在熱氣氤氳的溫泉中，看著白霧緩緩升騰，不僅能驅散全身的寒意，也能趕走整日的疲憊。素有「溫泉王國」之稱的台灣，地熱資源相當豐富，除了保養皮膚的美人湯、牛奶湯外，還有相當罕見的泥漿溫泉，每一處泉質各異，再加上坐擁山林溪谷的優勢，因此成為不少國人秋冬休憩的最佳去處。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體 《KEYPO大數據關鍵引擎》 ，曾於2024年11月公佈「人氣溫泉勝地」排行榜，當時由礁溪、北投、烏來強勢包辦前三名，堪稱國人泡湯必訪的經典選擇，而谷關與知本也以優越的自然絕景緊追其後。時隔一年，今年再度啟動調查，2025年的榜單是否會出現黑馬？傳統名湯能否繼續穩居高位？最新一輪的聲量排名馬上揭曉！

No.10 埔里｜南投

埔里溫泉與廬山溫泉出自於同一泉脈，皆屬於偏中性的碳酸氫鈉泉。這種泉質以水質柔和、觸感滑潤著稱，浸泡後肌膚會感覺光滑細緻，因此享有「美人湯」之美名。此外，因為埔里是台灣花卉的重要產地，其花卉產量區居全國之冠，所以又被稱為「花之湯」。當地不少溫泉旅宿依山傍水而建，建築設計巧妙融入自然景觀，讓旅客能一邊泡湯、一邊欣賞山巒雲霧與花田美景。值得一提的是，《網路溫度計DailyView》在去年公布的十大溫泉勝地排行榜中，埔里溫泉並未入榜，而今年則首次躋身前十名，一年累計討論度高達9,144筆，表現亮眼，聲量更勝以往。

No.9 關子嶺｜台南

位於台南的關子嶺溫泉，以獨特的泥漿泉為特色，早在日治時期便享負盛名。其泉質屬弱鹼性碳酸泉，水溫約攝氏七十五度，與北投、陽明山及四重溪並列為「台灣四大名湯」，是國內外遊客秋冬泡湯的首選聖地。有別於一般的泉質，關子嶺溫泉因夾帶地下岩層泥質與礦物質，使得泉水呈現灰黑色且帶有微小泥粒，因此又名「黑色溫泉」或是「泥巴溫泉」。根據史料記載，關子嶺以其特殊泥漿泉質與保養功效，自古便享有「天下第一靈泉」的美譽。更難得的是，泥漿溫泉在全球極為罕見，目前僅在日本、義大利與台灣關子嶺三地擁有此恩惠，堪稱全台最珍稀的溫泉，此生絕對要親身體驗一次。「沒想像中那樣"濃稠"，也沒有沙沙的異物感，其實泡起來很滑順」、「關仔嶺泥漿溫泉才是王道」、「泥漿溫泉水滑又濃郁，泡完真的有感覺皮膚變嫩嫩的」。

2025泥好歡迎關嶺，詳情可見官網

時間：2025年10月18日～11月24日

No.8 烏來｜新北

提到新北烏來，相信多數人都會把它跟溫泉畫上等號。該地的泉質屬碳酸氫鈉泉，特色是無色無味，帶有弱鹼性，泡後能使肌膚感覺光滑細緻，因此又被譽為「美人湯」。烏來溫泉會館的密度相當高，一棟棟旅宿沿著山勢而建，錯落於翠綠山巒之間，泡湯時可遠眺層巒疊嶂的翠綠山景，耳畔還伴隨潺潺溪流聲，讓人身心舒暢。

除了泡湯放鬆外，烏來老街更是旅程中不可錯過的一站，街道兩旁聚集各種原住民風味小吃，讓你吃喝玩樂一站式滿足。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2025年10月7日，烏來老街因中秋連假遊客銳減，導致在地店家提早打烊，帶動烏來溫泉聲量高峰。「昨天台北34度，大概只有想中暑的才會去泡溫泉吧」、「還這麼熱是要去烏來泡什麼」、「烏來只有冬天才會去吧」。值得注意的是，去年烏來溫泉以15,012筆聲量位列第三名，今年討論度則退至11,999筆，名次更是大幅下滑至第八名。儘管聲量有所下滑，但烏來溫泉在許多人的心中仍有不可動搖的地位。

No.7 金山｜新北

金山地處大屯山系地熱帶，得天獨厚的地理位置造就了豐富多元的泉質，如海洋砂溫泉、硫磺泉、碳酸泉及鐵溫泉等多種類型，讓遊客一次就能享受四種泡湯體驗。此外，金山享近海之利，因此「泡溫泉、賞海景」可說是這裡的一大特色，許多溫泉旅館因此特別改造房型，將窗景與泡湯空間巧妙結合。無論是清晨的海上晨曦，還是夕陽西下時的金黃波光，遊客都能在舒適的湯屋內，將一望無際的海景盡收眼底。金山溫泉不僅擁有天然景觀與多樣泉質，其周邊豐富的人文歷史也為這裡增添不少魅力。因此，無論是想遠離城市喧囂，還是希望一次享受海景風光與泉水滋養，金山都能滿足遊客的各種需求，也難怪每到假日或冬季，這裡總吸引大量遊客特地前來，堪稱北部溫泉地圖上最不可或缺的一站。

No.6 陽明山｜台北

陽明山溫泉，又稱前山溫泉，名列台灣四大溫泉之一。其位於大屯火山地帶，地熱源源不絕，因此擁有相當豐富的溫泉資源。該地泉質以白磺泉為主、青磺泉次之，溫泉大多集中在紗帽山西麓的六窟、七窟間，涵蓋陽明山公園一帶的溫泉區、冷水坑、馬槽等區域。陽明山不僅泉質優良，其周邊自然景觀也同樣令人著迷，不少溫泉業者會將湯屋設計成大片玻璃景觀房，讓人在房內就能一覽無遺蓊鬱山景與雲霧裊裊。無論是在湯池中放鬆紓壓，或是邊泡湯邊賞窗景，都能感受到身心靈徹底放鬆，可說是台北近郊最療癒的溫泉勝地。「泡了這麼多，還是覺得陽明山溫泉比較有感」、「陽明山很讚，但泡完手會脫皮兩三天」、「每年冬天都會跟女友去陽明山泡湯，推一個」。

No.5 知本｜台東

翻攝FB／知本 泓泉溫泉渡假村

台東的知本溫泉素有「東台第一景」的美譽，是全台規模最完善的知名溫泉鄉。自日據時期以來，便以豐沛的泉源聞名遐邇，其泉質屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，富含礦物質，對肌膚有滋潤效果， 常浸泡有助於促進血液循環、舒緩身心，因此也被譽為「美人湯」。除了極佳的泉質外，知本周邊的自然景觀同樣令人流連，在泡湯之餘還可順遊峽谷、瀑布、森林遊樂區等自然景觀，感受山風吹拂與溪水潺潺的寧靜氛圍；若想深入體驗地方文化，也能探訪附近的原住民部落，大啖新鮮山產與道地野味。如今的知本溫泉區已然成為一個結合休閒、住宿與觀光的全方位度假勝地，不僅是台灣人最愛的泡湯天堂，更吸引無數海外旅客慕名而來，成為體驗台東自然與人文風光的經典去處。

No.4 谷關｜台中

翻攝FB／惠來谷關溫泉會館

谷關溫泉是中部最古老的人氣溫泉區，其起源於日本明治時代，因此又享有「明治溫泉」的美譽。與知本溫泉相同，谷關也是屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉水無色誘無味，浴後可使皮膚觸感滑順，深受不少女性族群的喜愛。最吸引人的是，這裡群山環繞、溪水潺潺，瀰漫著遠離塵囂的靜謐氛圍，因此有許多旅宿業者選擇插旗此處，利用得天獨厚的地理優勢打造出一間間溫泉會館。不管是擁有壯麗山景的露天風呂，還是講究私密空間的獨立湯屋，幾乎每家皆以大片落地窗引景入室，讓旅人得以在溫潤泉水中，靜賞山林綠意與溪谷之美，徹底沉浸於大自然的療癒懷抱。

No.3 四重溪｜屏東

屏東四重溪溫泉是台灣南部最知名的溫泉勝地，每到冬季便吸引大量遊客前來。與其他多數溫泉一樣，這裡屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉水清澈透明，可浴亦可飲，是不少遊客心中的泡湯首選。每年的11月正值四重溪溫泉季盛大開跑，當地業者結合光影藝術裝置、溫泉市集等活動，將冬季的溫泉小鎮妝點得熱鬧非凡。今年也特別規劃了長達三個月的浪漫燈飾造景，遊客在享受泡湯之餘，也能沉浸於璀璨燈海與夢幻景致之中，增添更多度假樂趣。值得一提的是，屏東四重溪去年在人氣榜單僅列第九名，而今年聲量直接飆升至22,629筆，名次強勢躍升至第三名，成為今年最亮眼的聲量黑馬。

No.2 北投｜台北

除了陽明山外，北投溫泉也是台北相當知名的泡湯勝地。其泉質相當豐富，主要分為白磺泉、青磺泉與鐵磺泉三種，其中以白磺泉最為常見，泉水呈乳白色，因此又被稱作「牛奶湯」。另一種青磺泉含有微量「鐳」元素，水色清澈微綠似玉，長期浸泡有助於改善肌肉痠痛，而這種特殊泉質在全亞洲僅出現在北投及日本秋田縣兩處，可說是相當珍貴罕見。除了泉質的獨特魅力外，北投地區還保留了大量日治時期的建築，漫步其間彷彿穿越至日本昭和年代，讓泡湯體驗更添歷史與文化氣息。對許多人而言，北投不僅是一處舒緩身心的溫泉勝地，也是一段穿梭時光、感受台北自然與文化之美的旅程。不同於其他偏遠的溫泉區，北投僅靠台北捷運就可抵達，交通便利讓不少網友大讚「北投真的最方便 其他都有夠遠的」、「當然是北投，坐捷運就可以到了」、「北投的青磺湯真的讚。」

2025台北溫泉季，詳情可見官網

日期：2025年10月30日～11月3日

No.1 礁溪｜宜蘭

翻攝FB／礁溪溫泉公園 森林風呂

溫泉區霸主出爐！在去年榜單中，宜蘭礁溪以 62,593 筆聲量拿下人氣溫泉第一名，今年再度以壓倒性聲量奪下冠軍，總聲量高達 79,876 筆，與位居第二的北投溫泉相差超過三萬筆，連續兩年穩坐全台溫泉勝地之冠，人氣熱度可見一斑。

宜蘭礁溪的泉質屬於碳酸氫鈉泉，水質清澈無色又無臭，浸泡後可使肌膚柔嫩光滑，深受廣大女性族群的喜愛。除了泉質一流之外，礁溪周邊的自然景觀更是加分的一大亮點。放眼望去，群山環繞、綠意盎然，還有溪水潺潺與鳥鳴聲交織成的自然背景音，為這座溫泉鄉增添不少魅力。當地的溫泉會館也巧妙運用這樣的地理優勢，設計出結合景觀的開放式湯池與大片落地窗房型，讓旅客在溫泉氤氳之中，盡情飽覽宜蘭的蓊鬱山林之美。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月27日至2025年10月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

