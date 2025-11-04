聽新聞
0:00 / 0:00
超級滿月忙什麼？Swatch「海狸月」Moonshine Gold腕表 滿月限定
繼先前曾三度發表結合Moonshine™ Gold、Snoopy與海軍藍色陶瓷等元素的三款限時（量）表款後，Swatch再度以慶祝滿月系列為主題，發表了「海狸月」主題Mission to Earthphase－Moonshine™ Gold表款，並同樣採取限時約兩周為期限的銷售策略。
Swatch先曾為了慶祝滿月系列，已經發表過使用同集團高價品牌歐米茄（OMEGA）的超霸Speedmaster系列為基礎，但改用海軍藍色陶瓷表殼，將經典動漫IP史努比（Snoopy）加入設計細節的Mission to Earthphase－Moonshine™ Gold表款，表款具備「地相」顯示功能，可展示從月球望向地球時的地表顯示，同時以PVD鍍Moonshine™ Gold的雙月球顯示中，其中一只月亮將藏入Snoopy的可愛狗狗足跡，第二只月亮則從北美原住民文化中將11月的滿月命名為「海狸月」得到靈感，因此將月亮改造為像是被咬了（不止）一口的逗趣造型。
表款將在「海狸月」的滿月期間：2025年的11月5日起至新月前一天的11月20日期間銷售，表款訂價12,150元，並在全台七間Swatch門市：新竹遠東SOGO（1樓）、高雄統一夢時代（2樓）、新北新店裕隆城（1樓）、台中新光三越中港店（3樓）、台南新光三越小北門（1樓）、台北101概念店（1樓）以及台北西門町形象店，限時「會客」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言