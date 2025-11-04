快訊

超級滿月忙什麼？Swatch「海狸月」Moonshine Gold腕表 滿月限定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
兩點鐘方向的月亮一者藏入Snoopy的狗狗腳印，另一月相像是被咬過後的形狀、暗示北美原住民的「海貍月」。圖／Swatch提供
兩點鐘方向的月亮一者藏入Snoopy的狗狗腳印，另一月相像是被咬過後的形狀、暗示北美原住民的「海貍月」。圖／Swatch提供

繼先前曾三度發表結合Moonshine™ Gold、Snoopy與海軍藍色陶瓷等元素的三款限時（量）表款後，Swatch再度以慶祝滿月系列為主題，發表了「海狸月」主題Mission to Earthphase－Moonshine™ Gold表款，並同樣採取限時約兩周為期限的銷售策略。

Swatch先曾為了慶祝滿月系列，已經發表過使用同集團高價品牌歐米茄（OMEGA）的超霸Speedmaster系列為基礎，但改用海軍藍色陶瓷表殼，將經典動漫IP史努比（Snoopy）加入設計細節的Mission to Earthphase－Moonshine™ Gold表款，表款具備「地相」顯示功能，可展示從月球望向地球時的地表顯示，同時以PVD鍍Moonshine™ Gold的雙月球顯示中，其中一只月亮將藏入Snoopy的可愛狗狗足跡，第二只月亮則從北美原住民文化中將11月的滿月命名為「海狸月」得到靈感，因此將月亮改造為像是被咬了（不止）一口的逗趣造型。

表款將在「海狸月」的滿月期間：2025年的11月5日起至新月前一天的11月20日期間銷售，表款訂價12,150元，並在全台七間Swatch門市：新竹遠東SOGO（1樓）、高雄統一夢時代（2樓）、新北新店裕隆城（1樓）、台中新光三越中港店（3樓）、台南新光三越小北門（1樓）、台北101概念店（1樓）以及台北西門町形象店，限時「會客」。

表款將在2025年11月5日至20日期間販售，該表款每人、每天、每間門市限購一只。圖／Swatch提供
表款將在2025年11月5日至20日期間販售，該表款每人、每天、每間門市限購一只。圖／Swatch提供
表款面盤經過藍、綠雙色夜光塗料，將在低光源環境中顯示出隱藏的Snoopy經典台詞。圖／Swatch提供
表款面盤經過藍、綠雙色夜光塗料，將在低光源環境中顯示出隱藏的Snoopy經典台詞。圖／Swatch提供
Swatch Mission to Earthphase-Moonshine™ Gold腕表，海軍藍色陶瓷表殼、42毫米、時間顯示、地相與月相顯示，12,150元。圖／Swatch提供
Swatch Mission to Earthphase-Moonshine™ Gold腕表，海軍藍色陶瓷表殼、42毫米、時間顯示、地相與月相顯示，12,150元。圖／Swatch提供

