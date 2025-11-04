超級滿月忙什麼？Swatch「海狸月」Moonshine Gold腕表 滿月限定

繼先前曾三度發表結合Moonshine™ Gold、Snoopy與海軍藍色陶瓷等元素的三款限時（量）表款後，Swatch再度以慶祝滿月系列為主題，發表了「海狸月」主題Mission to Earthphase－Moonshine™ Gold表款，並同樣採取限時約兩周為期限的銷售策略。

Swatch先曾為了慶祝滿月系列，已經發表過使用同集團高價品牌歐米茄（OMEGA）的超霸Speedmaster系列為基礎，但改用海軍藍色陶瓷表殼，將經典動漫IP史努比（Snoopy）加入設計細節的Mission to Earthphase－Moonshine™ Gold表款，表款具備「地相」顯示功能，可展示從月球望向地球時的地表顯示，同時以PVD鍍Moonshine™ Gold的雙月球顯示中，其中一只月亮將藏入Snoopy的可愛狗狗足跡，第二只月亮則從北美原住民文化中將11月的滿月命名為「海狸月」得到靈感，因此將月亮改造為像是被咬了（不止）一口的逗趣造型。