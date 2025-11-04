開幕「免費送阿Ken甜甜圈」！炒湘湘二店開幕　推出「6款新料理」

緯豆集團旗下「炒湘湘」將於11月7日正式進駐「宏匯廣場」，不僅同步推出6款新品，並於開幕首三日規劃會員限定活動，凡消費滿額就可獲得「150元現金兌換券」或是「GooDonut甜甜圈」，讓民眾共享開店喜悅。

炒湘湘自2024年創立，主打「湘辣滋味、下飯絕配」。全新開幕的宏匯店為品牌第二間門市，提供長形卡座、多人圓桌，另有隔間包廂。迎接新店開幕，信義與宏匯店同步推出6款新品，其中「湘辣辣虎皮鳳爪」採湖南風味，香辣帶勁，每份368元；「湘辣打拋和牛」則將和牛結合泰式打拋與湘辣風味，香辣中帶清新香氣，每份348元。除此之外，還有「湘香地瓜粉蒸肉」、「湘蒜好吃排骨」、「牛二哥刈包」、「蜜汁富貴雙方」等不同特色餐點。