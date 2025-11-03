炭烤羊排、雪蟹湯、鮑魚無限吃！「饗食天堂」插旗林口 12款限定料理

饗賓集團旗下國民Buffet「饗食天堂」即日起正式進駐MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館，開設品牌第12間分店。店內特別推出「炭烤羊肩排佐阿根廷青醬」、「鮑魚磯煮白玉」等12款林口限定的料理，並且設計「港點推車」。為慶祝開幕，WING STARS台鋼雄鷹啦啦隊女神「一粒」、「妡0」也化身一日店長，共同為林口三井店揭開序幕。

饗食天堂林口三井店為饗食天堂第12家分店，並推出12道林口限定料理。其中「炭烤羊肩排佐阿根廷青醬」嚴選厚實羊肩排，以新鮮迷迭香、特製調味粉醃製，再以炭火高溫炙烤，並佐上阿根廷青醬，讓草本清香與羊肉滋味巧妙融合；「鮑魚磯煮白玉」則將鮑魚以清酒、味醂與醬油慢火細煨，搭配以柴魚高湯燉煮的白蘿蔔，滋味鹹鮮；「雪蟹旬味湯」則是將雪蟹腳搭配魚骨味噌湯底，暖心暖胃。以上餐點限於平日午餐、晚餐以及假日全餐期供應。

除此之外，林口三井店也將林口代表性的紫薯、龍壽茶等食材入饌，設計「紫薯芋絲糕」、「蜂巢紫薯肉酥」、「椰香紫薯流金球」、「紫薯福粿球」、「烏龍茶韻提拉米蘇」、「饗食小夥伴人形燒－草莓卡士達」、「梅汁醬燒排骨」、「黃金海鮮起司球」、「南瓜鮮蝦沙拉」等多款甜鹹餐點，採全時段供應。